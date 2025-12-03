Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
RUKOMETNI EURO

Sigurdsson objavio širi popis: Nexe i Sesvete dali najviše igrača za reprezentaciju

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.12.2025.
u 18:50

Po tri igrača na popisu imaju njemački Wetzlar i Zagreb

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je prošireni popis igrača koji će krenuti na pripreme za Europsko prvenstvo koje će se od 15. siječnja do prvog veljače održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Na popisu se nalazi 35 imena, a Sigurdsson će do početka natjecanja izbor morati suziti na 20 igrača koji će putovati na Euro.

Najviše igrača na popisu imaju hrvatski klubovi Nexe i Sevete (svaki po četiri). Iz našičkog kluba pozvani su Tin Lučin, Ivan Barbić, Luka Moslavac i Matko Moslavac, a iz Sesveta Filip Perić, Maksimilijan Molc, Matej Svržnjak i Zlatko Raužan. Po tri igrača na popisu imaju njemački Wetzlar i Zagreb. Iz hrvatskog prvaka pozvani su Ivano Pavlović, Filip Glavaš i Luka Lovre Klarica, a iz bundesligaša Josip Šimić, Nikola Grahovac i Filip Vistorop.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Cijeli popis izgleda ovako:

  • Matej Mandić (Magdeburg)
  • Filip Perić (Sesvete)
  • Dino Slavić (Limoges)
  • Matija Špikić (Eisenach)
  • Ivan Barbić (Nexe)
  • Diano Neris Ćeško (Izviđač)
  • Luka Cindrić (Veszprem)
  • Filip Glavaš (Zagreb)
  • Nikola Grahovac (Wetzlar)
  • Ante Ivanković (Ohrid)
  • Halil Jaganjac (Löwen)
  • Marin Jelinić (Pick Szeged)
  • Luka Lovre Klarica (Zagreb)
  • Leon Ljevar (Slovan)
  • Tin Lučin (Nexe)
  • Marko Mamić (Leipzig)
  • David Mandić (Melsungen)
  • Mateo Maraš (PSG)
  • Ivan Martinović (Veszprem)
  • Patrik Martinović (Schaffhausen)
  • Lovro Mihić (Wisla Plock)
  • Maksimilijan Molc (Sesvete)
  • Luka Moslavac (Nexe)
  • Matko Moslavac (Nexe)
  • Veron Načinović (Kiel)
  • Ivano Pavlović (Zagreb)
  • Zlatko Raužan (Sesvete)
  • Josip Šimić (Wetzlar)
  • Marin Šipić (Kriens Luzern)
  • Mario Šoštarić (Pick Szeged)
  • Zvonimir Srna (Montpellier)
  • Leon Šušnja (Wisla Plock)
  • Matej Svržnjak (Sesvete)
  • Filip Vistorop (Wetzlar)

Hrvatska će loviti svoju prvu medalju s Europskih prvenstava nakon 2020. kada je pod vodstvom Line Červara osvojeno srebro. Svjetski viceprvaci smješteni su u skupinu E zajedno sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom. 
Ključne riječi
europsko prvenstvo u rukometu popis Dagur Sigurdsson Hrvatska rukometna reperezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja