Sigurdsson objavio širi popis: Nexe i Sesvete dali najviše igrača za reprezentaciju

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je prošireni popis igrača koji će krenuti na pripreme za Europsko prvenstvo koje će se od 15. siječnja do prvog veljače održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Na popisu se nalazi 35 imena, a Sigurdsson će do početka natjecanja izbor morati suziti na 20 igrača koji će putovati na Euro.
Najviše igrača na popisu imaju hrvatski klubovi Nexe i Sevete (svaki po četiri). Iz našičkog kluba pozvani su Tin Lučin, Ivan Barbić, Luka Moslavac i Matko Moslavac, a iz Sesveta Filip Perić, Maksimilijan Molc, Matej Svržnjak i Zlatko Raužan. Po tri igrača na popisu imaju njemački Wetzlar i Zagreb. Iz hrvatskog prvaka pozvani su Ivano Pavlović, Filip Glavaš i Luka Lovre Klarica, a iz bundesligaša Josip Šimić, Nikola Grahovac i Filip Vistorop.
Cijeli popis izgleda ovako:
- Matej Mandić (Magdeburg)
- Filip Perić (Sesvete)
- Dino Slavić (Limoges)
- Matija Špikić (Eisenach)
- Ivan Barbić (Nexe)
- Diano Neris Ćeško (Izviđač)
- Luka Cindrić (Veszprem)
- Filip Glavaš (Zagreb)
- Nikola Grahovac (Wetzlar)
- Ante Ivanković (Ohrid)
- Halil Jaganjac (Löwen)
- Marin Jelinić (Pick Szeged)
- Luka Lovre Klarica (Zagreb)
- Leon Ljevar (Slovan)
- Tin Lučin (Nexe)
- Marko Mamić (Leipzig)
- David Mandić (Melsungen)
- Mateo Maraš (PSG)
- Ivan Martinović (Veszprem)
- Patrik Martinović (Schaffhausen)
- Lovro Mihić (Wisla Plock)
- Maksimilijan Molc (Sesvete)
- Luka Moslavac (Nexe)
- Matko Moslavac (Nexe)
- Veron Načinović (Kiel)
- Ivano Pavlović (Zagreb)
- Zlatko Raužan (Sesvete)
- Josip Šimić (Wetzlar)
- Marin Šipić (Kriens Luzern)
- Mario Šoštarić (Pick Szeged)
- Zvonimir Srna (Montpellier)
- Leon Šušnja (Wisla Plock)
- Matej Svržnjak (Sesvete)
- Filip Vistorop (Wetzlar)
Hrvatska će loviti svoju prvu medalju s Europskih prvenstava nakon 2020. kada je pod vodstvom Line Červara osvojeno srebro. Svjetski viceprvaci smješteni su u skupinu E zajedno sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom.