Bili smo u vrhu, a sad smo potpuno potonuli. Što te cure slave, trofej za izmišljeno natjecanje?

Rukometašice Hrvatske vratile su se sa svjetskog prvenstva s trofejom. Naravno, ne s trofejom za prvo mjesto, već s trofejom za 25. mjesto a taj trofej su zaslužile igrajući President kup, natjecanje koje je izmislio Hassan Moustafa, još uvijek aktualni predsjednik Svjetskog rukometnog saveza. Njegovo razmišljanje je bilo da reprezentacije koje završe posljednje u svojim skupinama ne idu odmah kućama već da igraju utješni turnir za utješni trofej.

Iskreno, nikad nisam mislio da će bilo koja naša reprezentacija, pogotovo ne muška, igrati za taj trofej. Nažalost, dogodilo se s rukometašicama. Nakon osvajanja europske bronce 2020. godine umjesto da se zadržimo u vrhu mi smo potpuno potonuli. Na prvom velikom natjecanju nakon te bronce osvojili smo 18. mjesto na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2021. godine. Jedan od razloga lošeg plasmana bila je činjenica da je turnir održavan u vrijeme pandemije pa je izbornik Nenad Šoštarić imao okrnjenu reprezentaciju. Dvije godine kasnije, na europskom prvenstvu u Sloveniji branili smo treće mjesto. U skupini prvog kruga sve je bilo dobro, bili smo drugi iza Norveške, a ispred Mađarske i Švicarske. U dugom krugu dogodio se potop i izgubili smo sve tri utakmice i na kraju osvojili deseto mjesto.

Umjesto Šoštarića izbornik postaje ivica Obrvan, u to vrijeme i trener Podravka Vegete. Obrvan je u svom dosadašnjem mandatu odradio tri velika natjecanja – dva svjetska prvenstva i jedno europsko. Na svom prvom velikom natjecanju imao je neviđenu priliku da Hrvatsku postavi jako visoko, a ispalo je da smo pali jako nisko. Na tom SP-u 2023. godine osvojili smo 14. mjesto, a trebali smo biti među osam. Igrali smo zadnje kolo drugog kruga protiv Mađarske za prolaz u četvrtfinale, vodili tri razlike pet minuta prije kraja i na kraju izgubili. To je ujedno bilo i posljednje natjecanje za tri ključne igračice "kraljice šoka" – Mičijević, Pijević i Blažević. Njih je izbornik jednostavno precrtao za buduće akcije. Na europskom prvenstvu 2024. godine osvojili smo 19. mjesto, nismo nikoga pobijedili, osvojili smo tek bod protiv Farskih otoka. Trend loših rezultata nastavio se i na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

U redu, može se Obrvan opravdavati da je imao puno ozljeda ali mogao je puno drugačije složiti roster. Nakon 25. mjesta ne morate se bojati. Obrvan će i dalje ostati izbornik. Ostat će izbornik nakon što je osvajao 14. 19. i 25. mjesto. U muškoj reprezentaciji ne bi preživio nakon prvog a ne nakon trećeg velikog natjecanja. Neće se dirati Obrvan jer se Savez ne želi miješati u ženski rukomet. Oni se bave isključivo muškim koji postiže zaista sjajne rezultate. I kada se Savez bude uključio malo više u ženski rukomet, tada se možemo nadati boljem sutra.

Što ova reprezentacija može s Obrvanom ponuditi u budućnosti? Priključit će se Ježić, Brkić, Birtić i Mamić. Od mlađih igračica na ovom SP-u (Burić, Zrilić, Balaško, Babara, Vuljak, Malec, Zetović, Vuković, Bule, Jurina) nitko se nije toliko nametnuo. Naše najbolje pojedinke na ovom SP-u bile su Milosavljević, Bešen i Barišić, dakle tri najiskusnije. To opet neće biti dovoljno za neki bolji plasman. Tko zna? Možda se HRS zadovoljava da ženska reprezentacija samo sudjeluje na velikim natjecanjima. A to nije dobro i Savez se jednostavno mora više posvetiti rukometašicama, ako želimo naprijed. A vjerujem da želimo....