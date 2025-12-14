Naši Portali
NOVI LIDER

Inter iskoristio kikseve Milana i Napolija te preuzeo vrh Serie A

Serie A - Inter Milan v Fiorentina
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.12.2025.
u 23:39

Inter je poveo u 6. minuti golom Yanna Bissecka, a na 2-0 je povećao Lautaro Martinez u 38. minuti. Smanjio je Vitinha u 68. minuti. Petar Sučić je za Inter igrao do 75. minute

Nogometaši Intera iskoristili su kikseve Milana i Napolija i gostujućom, 2-1 pobjedom u Genoi preuzeli vrh ljestvice talijanskog prvenstva. Inter je poveo u 6. minuti golom Yanna Bissecka, a na 2-0 je povećao Lautaro Martinez u 38. minuti. Smanjio je Vitinha u 68. minuti. Petar Sučić je za Inter igrao do 75. minute.

U ranije odigranom susretu Interov gradski suparnik, Milan je pred domaćom publikom odigrao 2-2 protiv Sassuola. Utakmica je za "Rossonere" počela loše i završila jednako loše. Primili su gol u 13. minuti preko Ismaela Konea, a na 2-2 je izjednačio Armand Laurienté  (77). U međuvremenu, momčad Massimiliana Allegrija izjednačila je, a zatim i povela, pogocima 19-godišnjeg belgijskoga braniča Davida Bartesaghija (34, 48). Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan.

Napoli je izgubio na gostovanju od Udinesea sa 0-1. Pogodak odluke u susretu igranom u Udinama zabio je Jurgen Ekkelenkamp u 75. minuti.

Domaćin je još dva puta tresao suparničku mrežu, ali su oba gola poništena, prvi zbog zaleđa, a drugi zbog prekršaja.

U derbiju začelja Verona je pobijedila Fiorentinu sa 2-1 "zabetoniravši" Viole na dnu ljestvice. 

Junak susreta bio je Gift Orban koji je zabio oba gola za Veronu, pri čemu pobjednički u šestoj minuti nadoknade. Za Fiorentinu je gol zabio Unai Nunez u 69. minuti pogodivši vlastitu mrežu.

Večeras se još sastaju Bologna i Juventus, dok u ponedjeljak igraju Roma i Como.

Inter je preuzeo vodstvo sa 33 boda, Milan ima 32 boda, a Napoli 31 bod.
Ključne riječi
Serie A Inter

