Poznati Hrvat doživio je dvije nezamislive tragedije u samo tri mjeseca: 'Osjećam veliku prazninu'

Bivši član hrvatske rukometne reprezentacije i sadašnji kapetan RK Zagreba Jakov Gojun standardan je dio ekipe RTL-ove emisije ''Vrijeme je za rukomet'' kada Hrvatska igra na velikim natjecanjima. Ovaj 39-godišnjak tijekom karijere igrao je za velike europske klubove kao što su Atletico Madrid, Paris Saint-Germain i i njemački Füchse Berlin, a tijekom reprezentativne karijere osvajao je medalje na Olimpijskim igrama, europskim i svjetskim prvenstvima.

U spomenutoj emisiji, surađivao je s bivšim suigračima Goranom Špremom i Nikšom Kalebom, legendarnim rukometašima koji su 2004. godine osvojili olimpijsko zlato u Ateni. Slavni rukometaš i naš ''ministar obrane'' doživio je u kratkom razdoblju dvije velike obiteljske tragedije, izgubio je oba roditelja. Majka mu je preminula krajem 2021. godine, a otac samo tri mjeseca kasnije.

– Još uvijek je jedna velika praznina – istaknuo je u razgovoru za Story.

Iako ne priča previše o svom privatnom životu za medije, Jakov je objasnio da mu je tijekom bolnog razdoblja najveću podršku pružila njegova obitelj, a najviše supruga.