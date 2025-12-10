Naši Portali
TEŠKO RAZDOBLJE

Poznati Hrvat doživio je dvije nezamislive tragedije u samo tri mjeseca: 'Osjećam veliku prazninu'

Zagreb: Jakov Gojun
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.12.2025.
u 17:35

Ovaj 39-godišnjak tijekom karijere igrao je za velike europske klubove kao što su Atletico Madrid, Paris Saint-Germain i i njemački Füchse Berlin, a tijekom reprezentativne karijere osvajao je medalje na Olimpijskim igrama, europskim i svjetskim prvenstvima

Bivši član hrvatske rukometne reprezentacije i sadašnji kapetan RK Zagreba Jakov Gojun standardan je dio ekipe RTL-ove emisije ''Vrijeme je za rukomet'' kada Hrvatska igra na velikim natjecanjima. Ovaj 39-godišnjak tijekom karijere igrao je za velike europske klubove kao što su Atletico Madrid, Paris Saint-Germain i i njemački Füchse Berlin, a tijekom reprezentativne karijere osvajao je medalje na Olimpijskim igrama, europskim i svjetskim prvenstvima. 

U spomenutoj emisiji, surađivao je s bivšim suigračima Goranom Špremom i Nikšom Kalebom, legendarnim rukometašima koji su 2004. godine osvojili olimpijsko zlato u Ateni. Slavni rukometaš i naš ''ministar obrane'' doživio je u kratkom razdoblju dvije velike obiteljske tragedije, izgubio je oba roditelja. Majka mu je preminula krajem 2021. godine, a otac samo tri mjeseca kasnije. 

– Još uvijek je jedna velika praznina – istaknuo je u razgovoru za Story. 

Iako ne priča previše o svom privatnom životu za medije, Jakov je objasnio da mu je tijekom bolnog razdoblja najveću podršku pružila njegova obitelj, a najviše supruga.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!
Ključne riječi
Zagreb rukomet Hrvatska Hrvatska rukometna reprezentacija Jakov Gojun

