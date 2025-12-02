Našičanima dosta bod: Želimo u drugi krug, napravit ćemo sve da to ostvarimo

Rukometaši Nexea i Sesvete Triglav osiguranja danas igraju svoje posljednje utakmice u skupinama Europske lige. Oba naša kluba još uvijek su u igri za prolaz dalje. Od naša dva kluba bliži prolasku su Našičani koji na svom parketu dočekuju španjolski Ademar iz Leona (20.45 sati). Izabranicima Kreše Ivankovića dovoljna je i bod za prolaz. Moglo bi se na kraju dogoditi da sve četiri momčadi u skupini imaju isti broj bodova primjerice ako Kadetten pobijedi Partizana, a Nexe i Ademar odigraju bez pobjednika. I u tom slučaju Našičani idu daje. U slučaju poraza završit će svoj europski put.

- Da mi je netko prije igranja u skupini Europske lige pitao želim li odlučivati o svojoj sudbini u posljednjem kolu, na domaćem parketu, odmah bi prihvatio. Ademar je dobra momčad, bit će to tvrda utakmica svih 60 minuta. U prvoj utakmici, u Leonu, bili smo blizu pobjede, ali i poraza. Na kraju je završilo neodlučeno. U svakom slučaju jedan od ciljeva ove sezone je prolazak u drugi krug. Napravit ćemo sve da taj cilj ispunimo. Prođemo li u drugi krugu sigurno prenosimo dva boda, a tamo nas čekaju njemački Hannover i danski Elite - rekao je Krešimir Ivanković, trener Našičana..

Ima li promjena u rosteru?

- Nema. I dalje smo bez Tina Lučina koji ej operiran i koji će se treninzima vratiti za četiri do šest tjedana. Dakle, bit će spreman tek u drugom dijelu sezone. Moji igrači već s bili u sličnoj situaciji kada su došli do toga da moraju pobijediti. Do sada su uvijek dobro reagirali i posebni motiv za danas im ne treba - zaključio je Ivanković.

Sesvečani imaju puno teži put. Oni za prolaz moraju pobijediti u gostima švedski Kristianstad (18.45 sati) što će biti gotovo pa nemoguća misija. Prvi suret ovi dvaju suparnika završio je neodlučeno u Jelkovcu. U slučaju neodlučenog ili poraza za Sesvete Triglav osiguranje bit će također završena europska priča. Iz ove skupine prolaz su već osigurali rukometaši skopskog Vardara, našeg trenera Ivana Čupića.

- Protiv Osijeka u domaćem prvenstvu pobijedili smo s pogotkom razlike. Loša nam je bila koncentracija, nikakva. Angažman jako loš, sve je bilo mrtvo.Obrambeno, jako loše. Vjerujem da ćemo se protv Šveđana probuditi - rekao je Igor Vori, trener Sesvečana.