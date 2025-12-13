Za neke će Poreč biti posljednja prilika da uhvate mjesto za EP, to se posebno odnosi na ovu trojicu

Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, aktualnih doprvaka svijeta, objavio je popis od 19 igrača za prvu fazu priprema uoči europskog prvenstva koje počinje 17. siječnja utakmicom protiv Gruzije. Na izbornikovom popisu nalazi se 19 igrača. To jedna kombinacija mladost i iskustva. Zbog uobičajeno kasnog završetka natjecanja u nekim ligama, posebno Bundesligi, izborniku nije na raspolaganju jedan dio igrača koji bi trebao biti naša noseća snaga na Europskom prvenstvu. Okupljanje reprezentacije je 26. prosinca u 11 sati u Westin Hotelu u Zagrebu. U sklopu porečkih priprema, Hrvatska će odigrati i jedan prijateljski susret protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije 28. prosinca 2025. godine. Reprezentacija ostaje u Poreču do 30. prosinca a nakon toga slijedi kratki predah za novogodišnje blagdane, a novo okupljanje bit će 2. siječnja 2026. godine.

Trojica bez šanse za EP

Podsjećamo, prije prvog nastupa 17. siječnja u Malmöu na Europskom prvenstvu, hrvatski rukometaši odigrat će i dva prijateljska susreta s Njemačkom. Prvi je na rasporedu u zagrebačkoj Areni 8. siječnja u 20.30 sati, a drugi u Hannoveru tri dana poslije u 18.05 sati.

Na popisu za Poreč su – vratari: Dino Slavić (Limoges), Filip Perić (Sesvete TO), Toni Matošević (Zagreb); lijevo krilo: Ivan Barbić (Nexe), lijevi vanjski: Leon Ljevar (Slovan), Tin Lučin (Nexe), Diano Neris Ćeško (Izviđač), Ante Ivanković (Ohrid), Luka Moslavac (Nexe); srednji vanjski: Ivano Pavlović (Zagreb), Matko Moslavac (Nexe), Berislav Antonio Tokić (Trogir); desni vanjski: Patrik Martinović (Kadetten), Matej Svržnjak (Sesvete TO); desna krila; Filip Glavaš (Zagreb), Maksimilijan Molc (Sesvete TO); kružni napadači: Zlatko Raužan (Sesvete TO), Josip Šimić (Wetzlar) i Teo Popović (Poreč).

Od tih igrača neki sigurno neće kandidirati za europsko prvenstvo., Naime, na popisu od 35 prijavljenih igrača Europskog rukometnom savezu, nema Matoševića, Tokića i Popovića. Ostali su na popisu id 35 imena, no realno će s porečkih priprema, ako sve bude u redu, na europsko prvenstvo ići Slavić kao treći vratar, Ljevar, Lučin, Pavlović i Glavaš. Za neke će Poreč biti posljednja šansa da se nametnu i izbore mjesto u avionu za Švedsku.

Nakon godinu dana u Žatiki

To se prije svega odnosi na Zlatka Raužana, sjajnog kružnog napadača Sesvete Triglav osiguranja koji jednostavno briljira ove sezone, ne sam u domaćem prvenstvu već i u Europskoj ligi. Svoju priliku da se nametne kao rezervno rješenje umjesto ozlijeđenog Luka Lovre Klarice, tražit će Patrik Martinović, desni vanjski švicarskog Kadettena kojeg trenira Hrvoje Horvat, bivši izbornik Hrvatske. Diano Neris Ćeško već je bio s reprezentacijom, igrao neke utakmice ali očigledno nije zadovoljio izbornika pa fa nije bilo na opisu za zadnje svjetsko prvenstvo. Nova prilika za dokazivanje ovog igrača je upravo Poreč.

Inače, Žatika je posljednji put ugostila hrvatsku reprezentaciju u prosincu 2024. godine. Ovo je nova prilika da prijatelji rukometa, poglavito u Istri, pozdrave dio svjetskih viceprvaka i hrvatsku budućnost. Tim prije jer je nakon dugo vremena na popisu i jedan rukometaš Poreča Teo Popović. Cijene karata za susret sa Sjevernu Makedonijom kreću se od 14 do 45 eura.

Zagrebački dio priprema reprezentacija će odraditi u Prelogu. Ostaje samo upitnik hoće li se do 2. siječnja potpuno oporaviti Srna i Šipić.