Hrvatska je loše igrala obranu, a vratarke skupile samo četiri obrane. Tako se ne može ništa očekivati

Rukometašice Hrvatske upisale su i treći poraz u skupini na svjetskom prvenstvu koje se igra u Nizozemskoj i Njemačkoj. Izabranice Ivice Obrvana izgubile su od Japana (19:25) u odlučujućoj utakmici za prolaz u drugi krug. Nama je odgovarao i neodlučeni rezultat, no nismo bili ni blizu pa ćemo nastaviti natjecanje u President kupu, natjecanju u kojem igraju posljednje plasirane reprezentacije iz svih skupina. Hrvatska će tako igrati u skupini I President kupu a suparnice će redom biti reprezentacije Irana (4. prosinca), Urugvaja (6. prosinca), te Paragvaja (8. prosinca). Sve tri utakmice igrat ćemo u jutarnjem terminu, u 11 sati.

S obzirom na to da smo na ovodošli s pozivnicom, nitko nije ni očekivao čudesa. Pogotovo kada je Obrvan ostao zbog ozljeda bez nekih ključnih igračica (Ježić, Debelić, Brkić, Birtić, Mamić). Nekima se zahvalio još prije dvije godine (Pijević, Mičijević, Blažević), a neke su se njemu zahvalile (sestre Posavec). Morao je Obrvan posegnuti za mladim igračicama (Zetović, Bule, Zrilić, Malec, Vuković, Vuljak, Babara, Balaško). Ovisio je Obrvan o igri prve sedmorke, a kada bi se one umorile onda bi to u pravilo značio kraj svih nadanja, Tako je bilo i protiv Japana. Dok je bilo snage imali smo rezultat, kada je Obrvan počeo mijenjati onda su Japanke napravile nedostižnu razliku.

Sa samo četiri obrane vratarki ne može se baš ništa očekivati. Upravo je toliko imala Lucija Bešen, ali uz samo 15,4 posto obranjenih lopti. Lea Zetović od tri šuta nijedan nije obranila. Uz loš dan vratarki dogodila se i loša igra u obrani. Japanke su nam prolazile jedan na jedan kako su htjele, nismo pronašli način kako braniti suparničkih sedam na šest. Nije da Obrvan nije znao da će to Japanke igrati. Prkačin i Šenvald bile su jednostavno prespore u središnjici obrane. U napadu smo se mučili, prvi pogodak na punu obranu u drugom poluvremenu postigli smo nakon 13 minuta.

Početka drugog poluvremena odredio je utakmicu,su napravile seriju 5:0 i to više nismo uspjeli dostići. Naše vanjske igračice proslavile su japansku vratarku Kametani koja je sakupila 15 obrana, uz 46,9 posto uspješnih obrana. Obrvan će sada protiv puno slabijih reprezentacija moći davati puno veću minutažu mlađim igračicama i bilo bi pravo čudo ako ne zaigramo u finalu President kupa gdje ćemo vjerojatni igrati protiv Kazahstana. Najefikasnije protiv Japana bile su Barišić i Šimara s tri pogotka.