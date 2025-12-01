Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI PORAZ

Hrvatska je loše igrala obranu, a vratarke skupile samo četiri obrane. Tako se ne može ništa očekivati

Novigrad: Rukometna utakmica Croatia Cupa između Hrvatske i Poljske
Srecko Niketic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
01.12.2025.
u 21:00

Rukometašice Hrvatske upisale su i treći poraz u skupini na svjetskom prvenstvu koje se igra u Nizozemskoj i  Njemačkoj. Izabranice Ivice Obrvana izgubile su od Japana (19:25) u odlučujućoj utakmici za prolaz u drugi krug

Rukometašice Hrvatske upisale su i treći poraz u skupini na svjetskom prvenstvu koje se igra u Nizozemskoj i  Njemačkoj. Izabranice Ivice Obrvana izgubile su od Japana (19:25) u odlučujućoj utakmici za prolaz u drugi krug. Nama je odgovarao i neodlučeni rezultat, no nismo bili ni blizu pa ćemo nastaviti natjecanje u President kupu, natjecanju u kojem igraju posljednje plasirane reprezentacije iz svih skupina.  Hrvatska će tako igrati u skupini I President kupu a suparnice će redom biti reprezentacije Irana (4. prosinca), Urugvaja (6. prosinca), te Paragvaja (8. prosinca). Sve tri utakmice  igrat ćemo u jutarnjem terminu, u 11 sati.


S obzirom na to da smo na ovo Svjetsko prvenstvo došli s pozivnicom, nitko nije ni očekivao čudesa. Pogotovo kada je Obrvan ostao zbog ozljeda bez nekih ključnih igračica (Ježić, Debelić, Brkić, Birtić, Mamić). Nekima se zahvalio još prije dvije godine (Pijević, Mičijević, Blažević), a neke su se njemu zahvalile (sestre Posavec). Morao je  Obrvan posegnuti za mladim igračicama (Zetović, Bule, Zrilić, Malec, Vuković, Vuljak, Babara, Balaško). Ovisio je Obrvan o igri prve sedmorke, a kada bi se one umorile onda bi to u pravilo značio kraj svih nadanja, Tako je bilo i protiv Japana. Dok je bilo snage imali smo rezultat, kada je Obrvan počeo mijenjati onda su Japanke napravile nedostižnu razliku. 

Sa samo četiri obrane vratarki ne može se baš ništa očekivati. Upravo je  toliko imala Lucija Bešen, ali uz samo 15,4 posto obranjenih lopti. Lea Zetović od tri šuta nijedan nije obranila. Uz loš dan vratarki dogodila se i loša igra u obrani. Japanke su nam prolazile jedan na jedan kako su htjele, nismo pronašli način kako braniti suparničkih sedam na šest. Nije da Obrvan nije znao da će to Japanke igrati. Prkačin i Šenvald bile su jednostavno prespore u središnjici obrane. U napadu smo se mučili, prvi pogodak na punu obranu u drugom poluvremenu postigli smo nakon 13 minuta.


Početka drugog poluvremena odredio je  utakmicu, Japanke su napravile seriju 5:0 i to više nismo uspjeli dostići. Naše vanjske igračice proslavile su japansku vratarku Kametani koja je sakupila 15 obrana, uz 46,9 posto uspješnih obrana.  Obrvan će sada protiv puno slabijih reprezentacija moći davati puno veću  minutažu mlađim igračicama i bilo bi pravo čudo ako ne zaigramo u finalu President kupa gdje ćemo vjerojatni igrati protiv Kazahstana. Najefikasnije protiv Japana bile su Barišić i Šimara s tri pogotka. 
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Andrea Šimara Ivica Obrvan Hrvatska rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja