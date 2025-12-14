St. Mirren drugi put u povijesti osvojio Liga kup

Nogometaši St. Mirrena drugi put u povijesti postali su pobjednici škotskog Liga kupa nakon što su u finalu na Hampden Parku pred 49.900 gledatelja pobijedili branitelja naslova Celtic sa 3-1.

Do sada jedini naslov u Liga kupu, St. Mirren je osvojio 2013. kada je u finalu porazio Heart of Midlothian sa 3-2.

Klub iz Paisleya, grada 17 km zapadno od Glasgowa, poveo je već u drugoj minuti golom Marcusa Frasera. Izjednačio je Reo Hatate u 23. minuti, no Jonah Ayunga je u 64. minuti vratio prednost St.Mirrenu. Kenijski reprezentativac je u 76. minuti svojim drugim golom zaključio priču.

Ljutiti navijači Celtica okupili su se nakon utakmice ispred Parkheada kako bi prosvjedovali protiv uprave kluba nakon poraza u finalu.

Rangers je rekorder sa 28 naslova pobjednika Liga kupa, dok je Celtic slavio 22 puta.