Ženski rukomet

Hrvatska osvojila trofej na SP-u, ali dovoljan za samo 25. mjesto

Autor
Damir Mrvec
10.12.2025.
u 21:11

Rukometašice Hrvatske osvojile su President kup, odnosno 25. mjesto na svjetskom prvenstvu. Izabranice Ivice Obrvan pobijedile su za 25. mjesto Kinu 41:22 tako završile svoj nastup na turniru s četiri uzastopne pobjede

Rukometašice Hrvatske osvojile su President kup, odnosno 25. mjesto na svjetskom prvenstvu. Izabranice Ivice Obrvan pobijedile su za 25. mjesto Kinu 41:22 tako završile svoj nastup na turniru s četiri uzastopne pobjede.

Hrvatska se tako vraća s trofejem i s više pobjeda nego poraza. Ironično, to je bilo dovoljno za samo 25. mjesto što je najgori rezultat naše reprezentacije u povijesti svjetskih prvenstava.

Pitanje pobjednika riješili smo već u desetoj minuti kad je bilo 8:2 za nas. Do poluvremena razlika je narasla još za četiri pogotka. Istaknula se u prvih 30 minuta Andrea Šimara koja je postigla sedam pogodaka, uza samo jedan promašaj.

Većina tih pogodaka postigla je iz kontre. Odlična je u prvom poluvremenu bila i Lucija Bešen koja je sakupila 12 obrana. Imala je 48 posto uspješnih obrana.

U drugom poluvremenu Obrvan je dao igračicama s klupe koje su odlično reagirale i napravile još veću razliku nego prva postava. Ovo je inače najveća pobjeda naših rukometašica protiv Kine, a igrali smo s njima prethodno dvaput, na svjetskim prvenstvima 2004. i 2023. godine.

- Prije bi rekao da smo zauzeli nego osvojili trofej odnosno 25. mjesto. Lijepo je na kraju pobijediti. Kvaliteta reprezentacija s kojima smo igrali ove zadnje četiri utakmice nije bila na našem nivou što se vidi iz naših uvjerljivih pobjeda.

Kad smo već morali igrati u President kupu želio sam da te četiri utakmice odigramo na maksimalnom nivou, dao sam dosta prilika igračicama s klupe.

Bilo je teško psihički igrati utakmice u kojima se unaprijed znao pobjednik. Nama sigurno nije bilo mjesto među ovim reprezentacijama i da je bilo koja europska reprezentacija igrala, osvojila bi President kup.

Generalno, znali smo da će biti teško otići u drugi krug jer smo imali daleko najtežu skupinu. Određen dio javnosti sigurno neće biti zadovoljan ali ja najbolja znam kakve smo sve problem imali, što s ozljedama što s izostancima – zaključio je ivica Obrvan, izbornik Hrvatske.

Najefikasnija naša igračica bila je Tina Barišić s osam pogodaka.

Hrvatska se vraća doma i sada se postavlja pitanje je li smo na kraju ipak mogli izbjeći igranje u President kupu. Da smo bili kompletni, odnosno da su mogle igrati Brkić, Ježić, Mamić i Birtić to bi vjerojatno bila druga priča.

Opet, pitanje je da li bi i u tom sastavu dobili Japanke. Kvalitetom smo sigurno boji od nekih reprezentacija koje su ispred nas ali što je tu je. Sada se treba okrenuti završnici kvalifikacija za plasman na Europsko prvenstvo 2026. godine.

U ožujku nas čekaju dvije utakmice protiv super jake Francuske, a u travnju gostovanje u Finskoj, te domaći susret protiv Kosova.

Andrea Šimara Ivica Obrvan svjetsko prvenstvo Hrvatska rukomet

