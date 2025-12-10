Hrvatica o kojoj se posljednjih dana dosta pisalo donijela veliku odluku: Ostajem ovjdje

Matea Pletikosić i sljedeće će dvije sezone braniti boje Podravka Vegete. Nakon iznimno uspješne prve sezone, 27-godišnja srednja vanjska igračica zadovoljna je uvjetima u Koprivnici u kojoj i dalje vidi svoju rukometnu budućnost. Protekle sezone osvojena je dvostruka kruna, odnosno, ekipa je bez ijednog poraza osvojila titulu prvakinja Hrvatske i titulu osvajačica Kupa Hrvatske. Značajan iskorak napravljen je i u EHF Ligi prvakinja u kojoj je izborena osmina finala te upisana pobjeda protiv ekipe Bresta. Što se tiče individualnih nagrada, Matea je proglašena MVP-om Festivala rukometa, dok je u najelitnijem europskom klupskom natjecanju bila nominirana za najbolju postavu sezone 2024./2025.

- Iskreno, uvijek su ciljevi napraviti korak naprijed od onoga što prije napravimo. Vjerujem u sebe i naravno da sam imala očekivanja za Prvenstvo Hrvatske i Kup, to je ono što se uvijek očekuje i za što se najviše borimo. Generalno je težak početak privikavanja u novoj sredini, ali u mojem slučaju sve je bilo dobro i napravili smo dobar rezultat u Ligi prvakinja. Zadovoljna sam u Koprivnici i zato sam odlučila ostati. Kao i u svemu u životu, uvijek svi težimo boljem pa tako i ja imam veliku želju i ambicije da napravimo korak naprijed u europskom natjecanju, ali isto tako moramo biti svjesni da iskustvo ne dolazi preko noći – poručila je Matea pa za kraj ostavila poruku mladim igračicama: Moj savjet mladim curama je da vjeruju u sebe, da slijede svoje snove i da moraju puno raditi i ulagati u sebe, bez dobrog rada i kako bi se reklo oderanih koljena nema uspjeha – zaključila je Matea.

Inače, Pletikosić je završila svoj nastup na svjetskom prvenstvu, igrajući za Crnu Goru. Njezina reprezentacija ispala je u četvrtfinalu od jake Norveške.

Nakon osam odigranih kola EHF Lige prvakinja koja su bila na rasporedu u tekućoj godini za sezonu 2025./2026., statistički podaci pokazuju kako je Matea Pletikosić nalazi u samom vrhu po broju postignutih pogodaka i upisanih asistencija.

Na poziciji srednje vanjske, Matea Pletikosić uz jednu odigranu utakmicu manje, se nalazi na šestom mjestu liste najboljih strijelkinja s 45 postignutih pogodaka.

Njezin postotak realizacije je također visok, odnosno, iznosi 67,2 posto. No, gledajući asistencije, sakupila ih ukupno 33.

Kada se utakmice gledaju pojedinačno, već u prvom kolu protiv Sole na domaćem terenu, Matea je postigla 13 pogodaka te upisala dvije asistencije, da bi u drugom kolu na gostovanju u Sloveniji protiv Krima upisala čak 11 asistencija, uz šest postignutih pogodaka.

Novi ugovor za Podravka Vegetu potpisala je i kružna napadačica Mia Brkić.

- Ponosna sam na svoju ekipu jer smo protekle sezone u Hrvatskoj osvojile dvostruku krunu, a također smo ostvarile cilj u Europi prolaskom grupe te vidjele da se možemo nositi s drugim ekipama. Samim time, mislim da smo napravile velik iskorak u Ligi prvakinja. Zadovoljna sam sa svojom igrom u protekloj sezoni. Stekla sam iskustvo, dobila nove prilike te mislim da sam dobro iskoristila dobivene minute. Uvijek može bolje na individualnoj razini, zato smo tu da treniramo i da napredujemo. Smatram da napredujem kao igračica, zbog čega sam odlučila produžiti ugovor. Također, Klub mi je iskazao veliko povjerenje i mislim da sam se dobro uklopila. Osjećam napredak, veću sigurnost u sebe i mislim da se to vidi na terenu. Ozljeda me nažalost omela da pomognem curama na utakmicama. Trenutačno sam u procesu rehabilitacije, svaki dan dajem sve od sebe, s nekim motivom u glavi da ću se što prije i bolje vratiti na teren. To me gura i na tome mi je glavni fokus. S uvjetima sam jako zadovoljna, sve je na profesionalnoj razini, imamo sve što nam treba za treninge i rukometni napredak, odnosno, da bi postigli dobre rezultate – zaključila je Mia.