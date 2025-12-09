Norvežanke razbile Crnu Goru i ušle u polufinale Svjetskog prvenstva

Norvešku je do pobjede predvodila Heni Ela Reystad s devet golova, a najefikasnije igračice Crne Gore bile su Đurđina Jauković s osam i Jelena Vukčević s pet golova. Norveška će u polufinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Nizozemska - Mađarska.
Ranije se njemačka ženska rukometna reprezentacija plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva u utorak pobjedom nad Brazilom 30-23 kod kuće u Dortmundu, a trijumfom su osigurale njihov prvi nastup u polufinalu bilo kojeg natjecanja od 2008. godine.
Nijemice će se u petak u Rotterdamu u polufinalu suočiti s Francuskom ili Danskom.
