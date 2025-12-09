Naši Portali
SP RUKOMETAŠICA

Norvežanke razbile Crnu Goru i ušle u polufinale Svjetskog prvenstva

Norway - Montenegro
Federico Gambarini/DPA
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
09.12.2025.
u 23:58

Norveška ženska rukometna reprezentacija plasirala se večeras u polufinale Svjetskog prvenstva, nakon što je u Dortmundu pobijedila Crnu Goru 32-23 (19-11)

Norvešku je do pobjede predvodila Heni Ela Reystad s devet golova, a najefikasnije igračice Crne Gore bile su Đurđina Jauković s osam i Jelena Vukčević s pet golova. Norveška će u polufinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Nizozemska - Mađarska.

Ranije se njemačka ženska rukometna reprezentacija plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva u utorak pobjedom nad Brazilom 30-23 kod kuće u Dortmundu, a trijumfom su osigurale njihov prvi nastup u polufinalu bilo kojeg natjecanja od 2008. godine.

Nijemice će se u petak u Rotterdamu u polufinalu suočiti s Francuskom ili Danskom.
rukomet

