Evo kada se nakon dugih pregovora nastavlja prekinuta utakmica Istre i Rijeke

Natjecateljska komisija HNS-a je na izvanrednoj telefonskoj sjednici jednoglasno odlučila, sukladno Propozicijama natjecanja i Pravilniku o nogometnim natjecanjima, da će se nastavak prekinute utakmice između Istre 1961 i Rijeke odigrati prije prve utakmice proljetnog dijela prvenstva u sezoni 25./26, objavili su klubovi. Točan datum i satnica odigravanja bit će naknadno objavljeni. Međutim, poznato je kako drugi dio prvenstva starta 24. siječnja 2026.

Postojala je opcija da s igra u ponedjeljak, međutim Rijeka u četvrtak igra u Krakowu sa Šahtarom u sklopu posljednjeg ligaškog kola Konferencijske lige. Posljednja utakmica 17. kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Rijeke na stadionu Aldo Drosina prekinuta je u 22. minuti prvog poluvremena zbog guste magle koja je onemogućila normalne uvjete za igru.

U trenutku prekida rezultat je bio 1-1. Domaćin je poveo već u petoj minuti nakon velike greške gostujućeg vratara Zlomislića. Frederiksen je pucao iz daljine, Zlomislić je loše reagirao, što je iskoristio Lawal pogodivši iz blizine. No, samo četiri minute kasnije Rijeka je izjednačila. Oreč je ubacio s desne strane, a Menalo glavom pogodio za 1-1.

U 15. minuti utakmica je nakratko prekinuta. Magla je postala sve gušća zbog čega je došlo do promjene lopte, pa se nastavilo igrati sa crvenom. Međutim, u 20. minuti sudac je povukao ekipe s terena jer su uvjeti za igru bili sve teži. Objavljeno je kako će prekid trajati desetak minuta nakon čega će se vidjeti može li se igrati. Kako nije bilo pomaka, sudac Ante Čulina je prekinuo utakmicu. U prvom nedjeljnom susretu Dinamo je u Koprivnici porazio Slaven Belupo s uvjerljivih 5-2 preuzevši vrh ljestvice.

Počelo je sjajno za domaćine. Mitrović je već nakon 94 sekunde susreta zabio za 1-0. Krušelj je ubacio s desne strane do nečuvanog Mitrovića koji je majstorski svladao Filipovića. Dinamo je samo tri minute kasnije izjednačio. Mišić je sjajno pronašao Bakrara koji je dodao do Zajca koji je utrčao u kazneni prostor i pogodio za 1-1. Dinamo je okrenuo rezultat u 23. minuti, nakon kornera Ćubelić je na prvoj stativi promašio loptu koja je došla do Belje kojem nije bio teško pogoditi za 2-1. U 35. minuti gosti su zabili i treći gol. Sjajno je sa 20-tak metara opalio Bennacer svladavši Čovića.

Golijada "Modrih" nastavila se i u sudačkoj nadoknadi kada je Zajc nakon ubačaja pogodio za velikih 4-1. Ubacio je Vinlof s boka, a veznjak Dinama više ramenom nego glavom ugurao loptu u mrežu. U nastavku susreta Dinamo je zabio i peti gol. Hoxha je ubacio, a Beljo s pet metara postigao svoj drugi gol na utakmici. U 75. minuti Jagušić je pucao, Filopović odbio, a Lepinjica natrčao i zabio odbijanac za konačnih 2-5.

Na ljestvici vodi Dinamo sa 35 bodova, Hajduk ima 34, a zatim slijede Slaven Belupo sa 25, te Istra 1961 i Varaždin sa po 23 boda.