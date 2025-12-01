Hrvatske rukometašice izgubile od Japanki i s tri poraza ostale bez drugog kruga SP-a

U susretu posljednjeg, 3. kola A skupine Svjetskog prvenstva hrvatske rukometašice su u Rotterdamu izgubile od Japana sa 19-25 (10-10) ostavši bez plasmana u drugi krug natjecanja.

Nakon poraza od Rumunjske (24-33) i Danske (24-35), utakmica protiv Japana je bila posljednja prilika da hrvatske rukometašice uhvate "vlak" za drugi krug.

Pobjeda i remi su naime, donosili plasman u 2. krug, a poraz put u Presidents Cup gdje se razigrava za poredak od 25. do 32. mjesta. Aktualne azijske prvakinje, također su upisale uvodna dva poraza, od Danske sa 17 razlike (36-19), te od Rumunjske sa samo četiri (31-27).

Nažalost, Japanke su slavile sa 25-19, a hrvatske rukometašice će po prvi put u povijesti igrati President Cup, u kojem će im protivnici u skupini biti Urugvaj, Paragvaj i Iran.

Bio je to treći međusobni susret i prva japanska pobjeda. Prvi susret bio je baš na svjetskom prvenstvu 2005. godine u St. Petersburgu i Hrvatska je slavila s minimalnih 31-30. Drugi je bio prijateljski prije devet godina u Ivanić Gradu. Završio je pobjedom hrvatskih rukometašica 29-26.

U prvom poluvremenu gledali smo izjednačenu igru u kojoj niti jedna ekipa nije imala više dva gola razlike, a završilo je 10-10. U nastavku susreta Japanke su povele sa 15-11 i do kraja susreta Hrvatska se nije uspjela spustiti na manje od tri gola zaostatka. U završnici susreta Japanke su povele i s najvećih +7 (25-18), a na koncu je završilo 25-19.

Japansku vrstu su do pobjede predvodile Natsuki Aizawa s osam golova, te Natsumi Akiyama i Francis Gray sa po pet golova, dok je Sakura Kametani imala 15 obrana. U hrvatskim redovima najefikasnije su bile Andrea Šimara i Tina Barišić sa po tri gola.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Danska i Rumunjska koje igraju za prvo mjesto u skupini.

HRVATSKA - JAPAN 19-25 (10-10)

ROTTERDAM. Ahoy Arena

HRVATSKA: Bešen, Zetović; Milosavljević 2 (1), Pavlović 1, Šimara 3, Babara 2, Burić 2, Malec, Barišić 3, Petika, Vuković, Bule 2, Vuljak 1, Zrilić, Šenvald 2, Prkačin 1

JAPAN: Kametani, Ueshima; Hatsumi, Kinjo, Nakayama 4, Ohmatsuzawa, Sahara, Akiyama 5 (2), Aizawa 8 (1), Okada, Ryu, Sasaki 3, Matsuura, Yoshidome, Gray 5 (1), Ishikawa

SUCI: Lemes i Sosa (Urugvaj)

ISKLJUČENJA: Hrvatska 6 minuta, Japan 6 minuta

SEDMERCI: Hrvatska 1/4, Japan 4/6