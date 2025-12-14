Real se jedva spasio novog kiksa i slavio u napetoj utakmici

Nogometaši madridskog Reala pobijedili Alaves s 2-1 na gostovanju u Vitoriji i time smanjili bodovni zaostatak za vodećom Barcelonom na četiri boda.
Momčad Xabija Alonsa je povela u 24. minuti golom Kyliana Mbappea. Alaves je izjednačio u 70. minuti pogotkom Carlosa Vicentea, a pobjedu "Kraljevskom klubu" donio je Rodrygo golom u 76. minuti.
Bila je to 12. Realova pobjeda kojom je madridska momčad došla do 39 bodova. Barcelona je na vrhu ljestvice s 43 boda. Alaves je s 18 bodova na 12. poziciji.
Utakmica Levantea i Villarreala, koja je trebala biti odigrana u nedjelju, odgođena je zbog nevremena.
U ponedjeljak (21 sat) će Rayo Vallecano ugostiti Betis.
