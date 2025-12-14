Naši Portali
LA LIGA

Real se jedva spasio novog kiksa i slavio u napetoj utakmici

LaLiga - Deportivo Alaves v Real Madrid
PANKRA NIETO/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.12.2025.
u 23:19

Momčad Xabija Alonsa je povela u 24. minuti golom Kyliana Mbappea. Alaves je izjednačio u 70. minuti pogotkom Carlosa Vicentea, a pobjedu "Kraljevskom klubu" donio je Rodrygo golom u 76. minuti

Nogometaši madridskog Reala pobijedili Alaves s 2-1 na gostovanju u Vitoriji i time smanjili bodovni zaostatak za vodećom Barcelonom na četiri boda.

Momčad Xabija Alonsa je povela u 24. minuti golom Kyliana Mbappea. Alaves je izjednačio u 70. minuti pogotkom Carlosa Vicentea, a pobjedu "Kraljevskom klubu" donio je Rodrygo golom u 76. minuti.

Bila je to 12. Realova pobjeda kojom je madridska momčad došla do 39 bodova. Barcelona je na vrhu ljestvice s 43 boda. Alaves je s 18 bodova na 12. poziciji.

Utakmica Levantea i Villarreala, koja je trebala biti odigrana u nedjelju, odgođena je zbog nevremena.

U ponedjeljak (21 sat) će Rayo Vallecano ugostiti Betis. 
La Liga Alaves Real Madrid

