Andro Knego

Partizanov čovjek iz Beograda došao je u moj Komolac te je ocu i meni ponudio punu torbu dinara, no ja sam izabrao Lokomotivu i Zagreb

Autor
Dražen Brajdić
14.12.2025.
u 14:00

Dobitnik Bučarove nagrade za životno djelo, legendarni hrvatski košarkaš i Cibonina vedeta i kapetan iz trofejnih 80-ih, govori o svojim najvažnijim životnim odlukama, radu u diplomaciji i najvećim sportskim uspjesima

Jedan od tri ovogodišnja dobitnika Državne nagrade Franjo Bučar za životno djelo je Dubrovčanin Andro Knego (69), kojeg stariji čitatelji zacijelo jako dobro pamte kao košarkaša nekad trofejne Cibone, ali i člana reprezentacije bivše SFRJ, s kojom je osvojio šest medalja. Knego je nastupio triput na Olimpijskim igrama, na kojima se ovjenčao zlatom (u Moskvi 1980.), srebrom (u Montrealu 1976.) i broncom (u Los Angelesu 1984.). Osim što je bio olimpijski pobjednik, gospar Andro je bio i svjetski prvak (Manila, 1978.), a osvojio je još i jednu svjetsku broncu (Cali, 1982.) i europsko srebro (Prag, 1981.). Sve se to dogodilo prije no što će osvojiti ono po čemu ga Zagrepčani, pa tako i navijači vukova, posebno pamte, a to je naslov klupskog prvaka Europe s Cibonom (1985.).

cibona Lokomotiva Andro Knego košarka

Komentara 6

Pogledaj Sve
LL
lijepa_li si
14:33 14.12.2025.

gospodin.

Avatar Seurat
Seurat
15:02 14.12.2025.

E to JE legenda

BU
bumerang23
14:59 14.12.2025.

Ponosni naše gore list.

