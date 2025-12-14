Partizanov čovjek iz Beograda došao je u moj Komolac te je ocu i meni ponudio punu torbu dinara, no ja sam izabrao Lokomotivu i Zagreb

Jedan od tri ovogodišnja dobitnika Državne nagrade Franjo Bučar za životno djelo je Dubrovčanin Andro Knego (69), kojeg stariji čitatelji zacijelo jako dobro pamte kao košarkaša nekad trofejne Cibone, ali i člana reprezentacije bivše SFRJ, s kojom je osvojio šest medalja. Knego je nastupio triput na Olimpijskim igrama, na kojima se ovjenčao zlatom (u Moskvi 1980.), srebrom (u Montrealu 1976.) i broncom (u Los Angelesu 1984.). Osim što je bio olimpijski pobjednik, gospar Andro je bio i svjetski prvak (Manila, 1978.), a osvojio je još i jednu svjetsku broncu (Cali, 1982.) i europsko srebro (Prag, 1981.). Sve se to dogodilo prije no što će osvojiti ono po čemu ga Zagrepčani, pa tako i navijači vukova, posebno pamte, a to je naslov klupskog prvaka Europe s Cibonom (1985.).