Niša od Kloppa i Zidanea: Španjolci tvrde da je Real već izabrao Alonsovog nasljednika

Španjolski stručnjak Xabi Alonso pod sve je većim pritiskom na klupi Real Madrida. Kraljevski klub proživljava krizu rezultata te se trenutačno nalazi na drugom mjestu španjolske LaLige sa sedam bodova zaostatka za vodećom Barcelonom, ali treba reći kako su odigrali jednu utakmicu manje.Mnogi smatraju kako Alonso nije dorastao poslu poput onog u Realu te se predviđa kako će mu sljedeći loš rezultat presuditi.

Čak se uoči utakmice protiv Manchester Cityja u Ligi prvaka ovog tjedna pisalo kako bi si Alonso porazom zapečatio sudbinu, odnosno ostao bez posla. Ipak, dobio je poštedu te će voditi večerašnju utakmicu protiv Alavesa, ali s obzirom na formu momčadi (dvije pobjede u posljednjih osam utakmica) Alonso je daleko od sigurnosti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Već su krenula predviđanja o njegovom nasljedniku na klupi Kraljevskog kluba, a dok su mnogi pričali o Jurgenu Kloppu ili Zinedineu Zidaneu, čini se kako je Real već odabrao novog trenera. Barem tako tvrdi radijska postaja Cadena SER.

Alonsa bi tako trebao zamijeniti Alvaro Arbeloa, 42-godišnji bivši desni bek Reala s kojim je Alonso dijelio svlačionicu u Liverpoolu, Realu i španjolskoj reprezentaciji. Njih dvojica osvojili su zajedno dvije Lige prvaka, dva Europsa prvenstva, jedan svjetski naslov te naslov prvaka Španjolske.

Arbeloa je radio u Realovoj omladinskoj školi od proljeća 2020., a ove godine preuzeo je drugu momčad Kraljevskog kluba.