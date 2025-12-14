Naši Portali
POZNAJE JEZIK

Portugalski dragulj koji igra u Dinamu oduševio porukom na internetu: Već sam Hrvat

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Christian Ornberg/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
14.12.2025.
u 22:43

Objavu mu je komentirao suigrač, albanski reprezentativac Arber Hoxha, koji je napisao: "Kako si naučio hrvatski, svaka čast." Varela mu je na to odgovorio: "Već sam Hrvat".

Nogometaši Dinama preuzeli su vodstvo na ljestvici HNL-a nakon što su u susretu 17. kola u Koprivnici pobijedili Slaven Belupo s uvjerljivih 5:2.

Josip Mitrović je doveo domaćine u vodstvo već u 2. minuti, no Dinamo je do kraja poluvremena zabio četiri gola, a strijelci su bili Miha Zajc (5, 45+1), Dion Drena Beljo (23) i Ismael Bennacer (35). U drugom dijelu Beljo je zabio još jedan gol za plave, dok se kod domaćina među strijelce upisao Igor Lepinjica.

Mladi Dinamov krilni napadač, 17-godišnji Portugalac Cardoso Varela osvrnuo se na veliku pobjedu u Koprivnici objavom na svojem Instagram profilu. 

Varela je u svojoj objavi na hrvatskom jeziku napisao: "Važna pobjeda, hvala vam na podršci, Bad Blue Boys". Objavu mu je komentirao suigrač, albanski reprezentativac Arber Hoxha, koji je napisao: "Kako si naučio hrvatski, svaka čast." Varela mu je na to odgovorio: "Već sam Hrvat". Naravno, poruka je, barem sudeći po salvama 'lajkova', oduševila mnoge.

Podsjetimo, Varelu, 16-godišnjeg ofenzivnog igrača Dinamo je ljetos doveo u kontroverznom transferu iz Porta, nakon što je mladić prvotno trenirao i igrao za niželigaša Dinamo iz Odranskog Obreža. O njegovoj karijeri se brine jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometnih agenata, Andy Bara. 

Ove sezone Varela je za seniorsku momčad Dinama upisao 15 nastupa (devet u HNL-u, četiri u Europskoj ligi i dva u Hrvatskom nogometnom kupu) te ubilježio dva pogotka, jedan protiv Malmöa i jedan protiv Karlovca. Još uvijek čeka na svoj prvijenac u HNL-u.

Ključne riječi
Hrvat Portugal Cardoso Varela HNL Dinamo

