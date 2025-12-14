Mnogi su se šokirali kako omiljeni Hrvat izgleda nakon bolesti: 'Najgorem čovjeku to ne bih želio'

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić tijekom karijere vodio je veliku borbu sa zdravstvenim problemima. Prošao je kroz čak tri transplantacije bubrega, ujedno je tužio liječnike Werdera zbog nemara i naposljetku je dobio tu pravnu borbu. Vatreni je u karijeri nastupao i za Mainz, Bolton te Nantes, strijelac je pogotka na Euru 2008. godine protiv Turske kada smo tragično ispali nakon penala.

Njegove igre u Werder Bremenu brzo su ga pretvorile u miljenika navijača. Zabijao je golove, nizao uspjehe i činilo se da mu je samo nebo granica. Međutim, 2007. godine, stigla je vijest koja je sve promijenila. Dijagnosticirana mu je bolest bubrega.

– Bio je to šok. Osjećao sam se dobro, igrao sam nogomet, a onda mi kažu da mi bubrezi otkazuju – prisjetio se Klasnić u jednom od intervjua, opisujući trenutak koji mu je zauvijek promijenio život.

Uslijedila je borba za zdravlje, obilježena s čak tri transplantacije bubrega. Prvi donator bila je njegova majka, a drugi otac. Nažalost, oba pokušaja bila su neuspješna. Zadnji bubreg Klasnić je dobio od nepoznatog donora.

– Ne bih nikome, pa ni najgorem čovjeku, poželio da se dogodi ovo što se meni dogodilo. Teško je bilo, ali imao sam pozitivu u sebi, želju da se vratim nogometu i da pokažem ljudima koji su mislili negativno u vezi sa mnom. I doktorima koji nisu htjeli da igram dalje nogomet, da pokažem i njima da se mogu vratiti, a to sam napravio – izjavio je svojedobno Klasnić za HRT televiziju.

Problemi su se mogli izbjeći, ali za njegovo stanje krivi su liječnici njegova bivšeg kluba Werdera koji su ga godinama krivo liječili. Nogometaš je tada tužio klub i u prosincu 2020. godine određeno je kako mu mora biti isplaćeno četiri milijuna eura. Unatoč teškim zdravstvenim problemima, Klasnić se nije predavao. Vratio se profesionalnom nogometu i igrao je za Nantes, Bolton i Mainz. Nakon treće transplantacije bubrega kada se činilo da je najgore iza njega, Klasnić se suočio s novim, teškim izazovom. Napao ga je opasan virus. Zbog velikih problema sa zdravljem oslabio mu je i organizam, zbog čega je ovaj nogometaš, koji je u mirovini od 2013., pokupio virus. Zbog toga je ostao bez kose i svih dlaka na tijelu. U tim ga je trenucima bilo teško i prepoznati.

Također, nedavno je u dokumentarnom filmu ARD-a „Hirschhausen und der Schmerz“ (Hirschhausen i bol), Klasnić je progovorio o svojoj kroničnoj bubrežnoj bolesti i o raširenoj uporabi lijekova protiv bolova u profesionalnom sportu. – Teško je bez njih igrati na visokoj razini – priznaje Klasnić i dodaje: – Mislim da se nijedan profesionalni sport ne može igrati bez sredstava protiv bolova. Da sam znao da imam problema, nikada ih ne bih uzimao.

Na kraju dokumentarca, Klasnić je izrekao rečenicu koja dirne svakoga tko je prati: – Tko zna koliko ću još dugo živjeti. Treba biti zahvalan, čak i kad si bolestan i moraš piti lijekove, da još uvijek možeš živjeti ovaj život.