Raspada se senzacionalna momčad: Real im odnosi trenera, a napuštaju ih i najveće zvijezde

Bayer Leverkusen, prošlogodišnji osvajač oba domaća trofeja do kojih je došao bez poraza, koji će ovu sezonu završiti na drugom mjestu u njemačkoj Bundesligi iza prvaka Bayerna, mogao bi u ljetnom prijelaznom roku ostati bez glavnih tvoraca spomenutih uspjeha, i to ponajviše zahvaljujući klubu iz Munchena. Naime, ne samo što im je Bayern preoteo naslov prvaka Njemačke nego, ako je suditi prema napisima iz njemačkih medija i neslužbenim informacijama koje već dugo kolaju raznim kanalima, želi u svoje redove dovesti trojicu glavnih igrača momčadi iz Leverkusena.

Glavna meta Bavaraca je 22-godišnji kreativni i napadački nastrojeni njemački reprezentativni veznjak Florian Wirtz koji je u ovoj bundesligaškoj sezoni postigao deset golova i podijelio isto toliko asistencija. S obzirom na to da ima ugovor s Bayerom na još dvije sezone, do ljeta 2027., njemački mediji procjenjuju da bi Leverkusen moga tražiti i do 100 milijuna eura na ime odštete. Njemački najtiražniji dnevnik Bild je objavio da Wirtz u slučaju odlaska iz Bayera preferira prijelaz u redove najtrofejnijeg njemačkog kluba.

U Bayernu bi mogao završiti i iskusni 29-godišnji njemački branič Jonathan Tah koji je u Leverkusenu proveo jedno desetljeće i na kraju sezone mu istječe ugovor s Bayerom. Na korak do odlaska u Muenchen bio je već i prošle godine, ali je taj transfer u posljednjem trenutku propao. Prema pisanju Bilda vodstvo Bayerna je u Leverkusenu pronašao još jedno pojačanje za svoju momčad, a radi se o gorostasnom 29-godišnjem češkom napadaču Patricku Schicku. Njega bi u Bayernu voljeli imati kao drugu napadačku opciju, iza njihovog najboljeg strijelca Harryja Kanea.

Schick je u ovoj bundesligaškoj sezoni postigao 19 golova, pet manje od Kanea. Češki napadač je u Leverkusen stigao 2020. i od tada je u 166 službenih nastupa u dresu Bayera skupio 79 pogodaka. Schick ima važeći ugovor do ljeta 2027., baš kao i Wirtz. Uz mogući igrački egzodus, vodstvo Bayera je suočeno s vrlo izglednim odlaskom trenera Xabija Alonsa koji je u nekoliko navrata odbio produžiti ugovor. No, rekao je da će razgovarati s čelnim ljudima kluba po završetku sezone.

Ipak, mnogi su ga već preselili na klupu Real Madrida u slučaju da ju Carlo Ancelotti napusti. Ujedno, njemački mediji su objavili da čelnici Bayera imaju dogovor s nizozemskim stručnjakom Erikom ten Hagom o preuzimanju prve momčadi, ako Alonso napusti tu dužnost.