PREMIERLIGA

Aston Villa bolja od Manchester Uniteda

Premier League - Manchester United v AFC Bournemouth
Phil Noble/REUTERS
21.12.2025.
u 20:31

Nakon jedine nedjeljne utakmice u engleskom prvenstvu, Aston Villa se učvrstila među tri najbolje momčadi, dok Manchester United ostaje izvan pozicija koje vode u europska natjecanja.

U dvoboju 17. kola Engleske lige Aston Villa je u Birmighamu slavila protiv Manchester Uniteda s 2-1 i probila se na treće mjesto.

Aston Villi je ovo bila deseta uzastopna pobjeda u svim natjecanjima, dok je Manchester United od 1. studenog pobijedio u samo dvije od posljednjih osam utakmica u domaćem prvenstvu.

Junak Aston Ville bio je Morgan Rogers (45, 58), koji je oba gola postigao na slične načine, a oba puta je bio korak ispred svog braniča i oba puta je loptu s malo boka poslao u dalji kut vratara. U međuvremenu, Matheus Cunha osigurao je izjednačenje u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena.

Arsenal ostaje na vrhu tablice s 39 bodova, dva više od Manchester Citya, dok Aston Villa sada ima 36 bodova.

Sljedeće kolo engleskog prvenstva na rasporedu je 30. prosinca i 1. siječnja. Pretposljednjeg dana u godini Arsenal će igrati kod kuće protiv Aston Ville, a Manchester United protiv posljednjeplasiranog Wolverhamptona, dok će 1. siječnja Leeds gostovati kod Liverpoola, a Manchester City kod Sunderlanda.
