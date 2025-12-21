"Petica" Fiorentine za prvu pobjedu sezone

Nogometaši Fiorentine ostvarili su prvu ligašku pobjedu sezone nakon što su u susretu 16. kola Serie A pobijedili Udinese sa 5-1.

"Viole" su u prvih 15 kola upisale šest remija i čak devet poraza. Sada su navijači Fiorentine napokon dočekali i prvu ligašku pobjedu sezone.

Susret je usmjerilo isključenje gostujućeg golmana Madukea Okoyea koji je u osmoj minuti skrivio prekršaj izvan kaznenog prostora. Na vrata je stao Razvan Sava, a iz igre je izašao Christian Kabasel.

Fiorentina je povela u 21. minuti golom Rolanda Mandragore, u 42. minuti Albert Gudmonsson je zabio i drugi gol, da bi u sudačkoj nadoknadi Cher Ndour pogodio za 3-0. Do kraja susreta Moise Kean je zabio još dva gola (56 68), dok je utješni pogodak za goste zabio Oumar Solet u 66. minuti.

Marin Pongračić je odigrao cijeli susret za Fiorentinu koja je i dalje zadnja s devet bodova. Parma na 17. poziciji, posljednjoj koja osigurava prvoligaški spas ima pet bodova više. Momčad iz Udina je ostala na 11. mjestu sa 21 bodom.

Večeras se još sastaju Genoa i Atalanta.