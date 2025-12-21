Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠVICARSKI NOGOMET

Pogodak Zvonareka, Letica primio četiri gola

Karlo Letica Hajduk Dinamo HNL
Ivo Čagalj/Pixsell
VL
Autor
Hina
21.12.2025.
u 23:15

Poraz je upisao i Karlo Letica koji je na vratima Lausanne izgubio kod kuće sa 0-4 od Luzerna kojem je to bila prva pobjedu u zadnjih šest kola.

Nogometaši Grasshoppersa poraženi su kod kuće sa 1-2 od St. Gallena u 19. kolu švicarskog prvenstva, a gol za domaćine zabio je Lovro Zvonarek.

Gosti su poveli u 28. minuti golom Alioua Balde, a izjednačio je Zvonarek u 42. minuti. Pobjedu gostima donio je Hugo Vandermersch u 48. minuti. Zvonarek je odigrao cijeli susret za domaći sastav.

Poraz je upisao i Karlo Letica koji je na vratima Lausanne izgubio kod kuće sa 0-4 od Luzerna kojem je to bila prva pobjedu u zadnjih šest kola.

Sva četiri gola gosti su zabili u drugom dijelu, pri čemu čak tri gola u završnim minutama susreta. Strijelci su bili Kevin Spadanuda (61), Lucas Silva (89), te Lars Villinger (90+2, 90+3).

Lugano je pobijedio Young Boyse sa 3-0, a strijelci su bili Kevin Behrens (3), Renato Steffen (16) i Georgios Koutsias (66).

U Švicarskoj sada slijedi pauza, a na vrhu ljestivce iznenađujuće se nalazi Thun koji je prošle godine bio drugoligaš.

Thun vodi sa 40 bodova, St.Gallen ima tri manje, a treći je Lugano sa 33 boda. Slijede Basel (32) i Young Boysi (29).
Ključne riječi
Karlo Letica Lovro Zvonarek Švicarski nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!