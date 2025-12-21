Pogodak Zvonareka, Letica primio četiri gola

Nogometaši Grasshoppersa poraženi su kod kuće sa 1-2 od St. Gallena u 19. kolu švicarskog prvenstva, a gol za domaćine zabio je Lovro Zvonarek.

Gosti su poveli u 28. minuti golom Alioua Balde, a izjednačio je Zvonarek u 42. minuti. Pobjedu gostima donio je Hugo Vandermersch u 48. minuti. Zvonarek je odigrao cijeli susret za domaći sastav.

Poraz je upisao i Karlo Letica koji je na vratima Lausanne izgubio kod kuće sa 0-4 od Luzerna kojem je to bila prva pobjedu u zadnjih šest kola.

Sva četiri gola gosti su zabili u drugom dijelu, pri čemu čak tri gola u završnim minutama susreta. Strijelci su bili Kevin Spadanuda (61), Lucas Silva (89), te Lars Villinger (90+2, 90+3).

Lugano je pobijedio Young Boyse sa 3-0, a strijelci su bili Kevin Behrens (3), Renato Steffen (16) i Georgios Koutsias (66).

U Švicarskoj sada slijedi pauza, a na vrhu ljestivce iznenađujuće se nalazi Thun koji je prošle godine bio drugoligaš.

Thun vodi sa 40 bodova, St.Gallen ima tri manje, a treći je Lugano sa 33 boda. Slijede Basel (32) i Young Boysi (29).