BREAKING
Poslušaj
BUNDESLIGA

VIDEO Pogledajte novi gol Josipa Stanišića, Bayern jesenski prvak bez poraza

Bundesliga - VfB Stuttgart v Bayern Munich
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.12.2025.
u 19:36

Bayern je jesenski prvak bez poraza s 13 pobjeda i dva remija, te s 41 bodom, devet više od Borussie Dortmund. Heidenheim je predzadnji s tri boda više od fenjeraša Mainza.

U zadnjem dvoboju 15. kola i jesenskon dijela Bundeslige lider Bayern je slavio kod Heidenheima s 4-0, a prvi gol za Bavarce polučio je Josip Stanišić. 

Stanišić je pogodio u 15. minuti i otvorio je puta prema pobjedi koju su potvrdili Michael Olise (32), Luis Diaz (85) na dodavanje Stanišića, te Harry Kane (90+2). Gol pogledajte OVDJE.

