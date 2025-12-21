Naši Portali
SLAVILI 2:0

Maroko pobjedom otvorio afrički Kup nacija

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Group A - Morocco v Comoros
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.12.2025.
u 22:52

Na prvenstvu nastupaju 24 reprezentacije koje su podijeljene u šest skupina po četiri ekipe. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, te četiri najbolje rangirane trećeplasirane ekipa izborit će plasman u osminu finala.

Nogometaši Maroka pobijedili su Komore sa 2-0 u prvom susretu 35. izdanja afričkog Kupa nacija koji je odigran pred 60.000 gledatelja u Rabatu.

Domaćin afričkog prvenstva je slavio golovima Brahima Diaza (55) i  Ayouba El Kaabija (74).

Polufinalist posljednjeg SP-a i jedan od najvećih favorita za slavlje na kontinentalnom prvenstvu mogao je do vodstva već u 11. minuti, ali Soufiane Rahimi nije realizirao kazneni udarac.

"Početna utakmica je uvijek teška, ali dobro smo ušli u drugo poluvrijeme," kazao je marokanski izbornik Walid Regragui.

Maroko je do sada samo jednom slavio na Kupu nacija, 1976. godine, a rekorder je Egipat sa sedam naslova.

U drugom susretu iz skupine A u ponedjeljak se sastaju Mali i Zambija. U ponedjeljak su na rasporedu i susreti prvog kola B skupine, Južna Afrika i Angola, te Egipar Zimbabve.

Uoči susreta Maroka i Komora održana je svečanost otvaranja koja je spojila glazbu, pokret i simboliku, postavljajući snažan ton za jednomjesečnu proslavu afričkog nogometa u Maroku.

Ceremonija je spojila afričke ritmove s tradicionalnim marokanskim zvukovima. Vizualne projekcije inspirirane su marokanskim zellige uzorcima i obrtničkim radovima, dok su divovski ekrani prikazivali svakodnevni život, krajolike i kultne gradove, uključujući Fez, Casablancu i Marakeš.

Jedan od emotivnijih trenutaka bila je izvedba pjesme "Allah Ya Moulana",  koju je ovjekovječila legendarna marokanska skupina Nass El Ghiwane. Tijekom svečanosti nastupale su i zvijezde French Montana, Davido, L'Artiste i Jaylann.

Prvenstvo je službeno otvorio prijestolonasljednik Maroka Moulay Hassan.

Utakmice će se igrati u šest marokanskih gradova do 18. siječnja kada je finale u Rabatu.

