Leverkusen ima zamjenu za Alonsa: Nakon genijalca žele dovesti spornog Nizozemca

Vodstvo Bayera iz Leverkusena blizu je dogovora s nizozemskim trenerom Erikom ten Hagom o dolasku na klupu njihovog kluba u slučaju da sadašnji trener Xabi Alonso ode po završetku ove sezone, objavio je u petak njemački sportski magazin Kicker. U tekstu pod naslovom "Sve je više znakova: Ten Hag je spreman postati nasljednikom Xabija Alonsa" navedeno je da su pregovori s 55-godišnjim nizozemskim stručnjakom u poodmakloj fazi, jer vodstvo Bayera želi napraviti glatku tranziciju na čelu stručnog stožera, kao što je to već bio slučaj u prošlosti.

Xabi Alonso, pod čijim je vodstvom Bayer u prošloj sezoni osvojio dvostruku domaću krunu bez ijednog poraza te došao do finala Europske lige, ima ugovor do ljeta 2026., ali je s više strana već proglašen nasljednikom Carla Ancelottija na klupi Real Madrida, kluba u kojem je proveo i dio igračke karijere. Prema svemu sudeći, taj bi se transfer trebao dogoditi već ovog ljeta.

Erik ten Hag je uspjehe u trenerskoj karijeri počeo nizati na klupi Ajaxa, s kojim je u razdobolju od 2017. do 2022. triput bio prvak Nizozemske te osvojio dva domaća Kupa. Ti su mu rezultatu donijeli angažman u engleskom velikanu Manchester Unitedu, u kojem nije ostao bez trofeja, ali jedan Liga kup (2023.) i FA kup (2024.) nisu bili dovoljni da bi se dugoročno zadržao na Old Traffordu. Dobio je otkaz u listopadu prošle godine. Preuzme li dužnost glavnog trenera u Leverkusenu, to mu neće biti prvi angažman u Njemačkoj. Naime, u razdobolju od 2013. do 2015. bio je trener pričuvne momčadi muenchenskog Bayerna.