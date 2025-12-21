Naši Portali
BREAKING
BUNDESLIGA

Bez golova u Mainzu u derbiju začelja

UEFA Conference League - 1. FSV Mainz 05 v Zrinjski Mostar
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.12.2025.
u 21:56

St. Pauli je na 16. mjestu Bundeslige s 12 bodova, dok Mainz ostaje na posljednjem, 18. mjestu, s osam bodova. Bundesliga se nastavlja 9. siječnja

Nogometaši Mainza i St. Paulija odigrali su u derbiju začelja neriješeno 0-0 u 15. kolu Bundeslige.

St. Pauli je na 16. mjestu Bundeslige s 12 bodova, dok Mainz ostaje na posljednjem, 18. mjestu, s osam bodova. Bundesliga se nastavlja 9. siječnja

1. Bayern München           14 12  2  0  51:11  38
2. Borussia Dortmund        15  9  5  1  26:12  32
3. Bayer Leverkusen         15  9  2  4  33:20  29
4. Leipzig                  15  9  2  4  29:16  29
5. Hoffenheim               15  8  3  4  29:20  27
6. Stuttgart                15  8  2  5  25:22  26
7. Eintracht Frankfurt      15  7  4  4  30:30  25
8. Union Berlin             15  6  3  6  20:23  21
9. Freiburg                 15  5  5  5  25:26  20
10. Werder Bremen            15  4  5  6  19:29  17
11. Köln                     15  4  4  7  22:24  16
12. Borussia Mönchengladbach 15  4  4  7  18:24  16
13. HSV                      15  4  4  7  16:25  16
14. Wolfsburg                15  4  3  8  23:28  15
15. Augsburg                 15  4  2  9  17:28  14
16. St. Pauli                15  3  3  9  13:26  12
17. Heidenheim               14  3  2  9  13:30  11
18. Mainz                    15  1  5  9  13:26   8
