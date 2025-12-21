Bez golova u Mainzu u derbiju začelja

Nogometaši Mainza i St. Paulija odigrali su u derbiju začelja neriješeno 0-0 u 15. kolu Bundeslige.
St. Pauli je na 16. mjestu Bundeslige s 12 bodova, dok Mainz ostaje na posljednjem, 18. mjestu, s osam bodova. Bundesliga se nastavlja 9. siječnja
1. Bayern München 14 12 2 0 51:11 38 2. Borussia Dortmund 15 9 5 1 26:12 32 3. Bayer Leverkusen 15 9 2 4 33:20 29 4. Leipzig 15 9 2 4 29:16 29 5. Hoffenheim 15 8 3 4 29:20 27 6. Stuttgart 15 8 2 5 25:22 26 7. Eintracht Frankfurt 15 7 4 4 30:30 25 8. Union Berlin 15 6 3 6 20:23 21 9. Freiburg 15 5 5 5 25:26 20 10. Werder Bremen 15 4 5 6 19:29 17 11. Köln 15 4 4 7 22:24 16 12. Borussia Mönchengladbach 15 4 4 7 18:24 16 13. HSV 15 4 4 7 16:25 16 14. Wolfsburg 15 4 3 8 23:28 15 15. Augsburg 15 4 2 9 17:28 14 16. St. Pauli 15 3 3 9 13:26 12 17. Heidenheim 14 3 2 9 13:30 11 18. Mainz 15 1 5 9 13:26 8
