Ivan Ljubičić od Thierryja Henryja dobio poruku koje će oduševiti sve u Hrvatskoj

Legendarni francuski napadač Thierry Henry imao je nevjerojatnu nogometnu karijeru u kojoj je osvojio sve što je mogao. S Francuskom je bio svjetski i europski prvak, u vitrinama ima i trofej Lige prvaka, osvajao je nacionalna prvenstva u više država, a zbog profinjenog stila igre mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti.

Henry je svoju igračku karijeru okončao početkom 2015. godine u dresu New York Red Bulla, a nakon toga kratko se posvetio i trenerskom poslu. U posljednje vrijeme ipak se profilirao kao stručni analitičar, dio je CBS-ove emisije posvećene Ligi prvaka, a Henry I drugi gosti oduševljavaju javnost svojim britkim, sarkastičnim i duhovitim analizama.

Zbog svega što je dao nogometu, BBC je odlučio sjajnog francuskog nogometaša nagraditi nagradom za životno djelo. Po nagradu je došao sa suprugom Andreom Rajačić I djecom, a nakon ceremonije postignućem se pohvalio na društvenim mrežama. Dobio je jako puno komentara, a jedan je ostavio I Ivan Ljubičić.

Bivši hrvatski tenisač čestitao je Henryju na nagradi, a Henry mu je dao odgovor kojim će zasigurno oduševiti hrvatsku javnost.

"Hvala", napisao je Henry na hrvatskom jeziku.

I nije to slučajno, Henry i Ljubičić druže se privatno. Francuz je, naime, sa svojom suprugom ljetovao u Hrvatskoj 2021. godine, a tada im je društvo pravio upravo Ljubičić.