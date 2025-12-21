Naši Portali
ŠPANJOLSKI NOGOMET

Barcelona pobijedila Villarreal u gostima

LaLiga - FC Barcelona v Osasuna
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.12.2025.
u 21:15

Barcelona je upisala 15. pobjedu od početka prvenstva i prva je na ljestvici s 46 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida. Villarreal je četvrta momčad lige s 35 bodova.

Barcelona je u gostima pobijedila Villarreal 2-0 u derbiju 17. kola španjolske Primere i povećala svoje vodstvo na tablici.

Pobjednička momčad zabila je preko Rafinhe u 12. minuti iz penala i Laminea Jamala u 63. minuti. Villarreal je od 39. minute igrao s igračem manje nakon što je Renato Veiga isključen.

Barcelona je upisala 15. pobjedu od početka prvenstva i prva je na ljestvici s 46 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida. Villarreal je četvrta momčad lige s 35 bodova.
Villarreal Barcelona

