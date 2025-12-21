Barcelona pobijedila Villarreal u gostima

Barcelona je u gostima pobijedila Villarreal 2-0 u derbiju 17. kola španjolske Primere i povećala svoje vodstvo na tablici.
Pobjednička momčad zabila je preko Rafinhe u 12. minuti iz penala i Laminea Jamala u 63. minuti. Villarreal je od 39. minute igrao s igračem manje nakon što je Renato Veiga isključen.
Barcelona je upisala 15. pobjedu od početka prvenstva i prva je na ljestvici s 46 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida. Villarreal je četvrta momčad lige s 35 bodova.
