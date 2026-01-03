Pola grada ga je proglasilo izdajnikom, večeras mu se sprema pakao: 'Gađat će ga štakorima'

Visoke tenzije, uzavrela atmosfera i osjećaj izdaje obilježit će večerašnji okršaj (21 sat) na stadionu RCDE, gdje će vratar Barcelone Joan Garcia po prvi put stati pred navijače kluba u kojem je proveo cijelu svoju dosadašnju karijeru. Prelazak u redove najvećeg rivala u lipnju prošle godine, nakon što je Barcelona aktivirala njegovu otkupnu klauzulu od 25 milijuna eura, navijači Espanyola doživjeli su kao "neoprostiv grijeh". Garcia, koji je potpisao šestogodišnji ugovor s Barçom, preko noći je od heroja postao najomraženija osoba u plavo-bijelom dijelu grada, a mržnja koja tinja mjesecima večeras bi mogla kulminirati.

Najradikalniji navijači Espanyola, popularni ultrasi, mjesecima kuju planove za "dobrodošlicu" svom bivšem kapetanu. Prema izvještajima španjolskih medija, priprema se skandalozan čin koji podsjeća na najmračnije trenutke španjolskog nogometa. Navodno, ultrasi planiraju teren zasuti plišanim i plastičnim štakorima svaki put kad se Garcia približi njihovoj tribini, simbolično ga proglašavajući najvećim izdajnikom. Da se ne radi o praznim prijetnjama, svjedoče informacije kako su se navijači prije više od mjesec dana na jednoj tržnici u Barceloni raspitivali o nabavi štakora. Netrpeljivost je započela i prije službenog transfera, kada su u njegovom rodnom gradu Sallentu osvanuli grafiti "Joan Garcia ŠTAKOR" i "Izdajnik".

Ova bizarna prijetnja neodoljivo podsjeća na jedan od najsramotnijih trenutaka u povijesti El Clásica, kada se Luis Figo u studenom 2002. godine vratio na Camp Nou u dresu Real Madrida. Tada su ga bijesni navijači Barcelone gađali svime što im je došlo pod ruku, a na travnjak je doletjela i odrubljena svinjska glava, prizor koji je obišao svijet. Čini se da su ultrasi Espanyola inspirirani upravo tim događajem, a njihova mržnja dodatno je potaknuta skandiranjem "Queremos la cabeza de Joan" ("Želimo Joanovu glavu") koje se moglo čuti na ulicama Barcelone.

Uprava Espanyola, svjesna opasnosti od eskalacije, tjednima surađuje s policijom kako bi utakmica prošla uz što manje incidenata. Postavljene su zaštitne mreže iza oba gola kako bi se spriječilo bacanje predmeta na teren, a navijači su upozoreni da bi svaki ozbiljniji izgred mogao rezultirati drastičnim kaznama, od novčanih do zatvaranja dijela ili cijelog stadiona. Kao dodatna mjera sigurnosti, navijačima Barcelone zabranjen je dolazak na derbi, a na stadion se neće moći unijeti nikakva obilježja gostujućeg kluba. Zanimljivo, ideja o tiskanju novčanica s Garcijinim likom, koja se pojavila na društvenim mrežama, neće biti zabranjena.

Večerašnji dvoboj, koji počinje u 21 sat, bit će i sudar dviju momčadi u fantastičnoj formi. Espanyol je u nizu od pet pobjeda i drži izvrsno peto mjesto koje vodi u Ligu prvaka, dok je Barcelona nanizala osam pobjeda zaredom. Ipak, sve oči bit će uprte u Joana Garciju i pritisak koji ga čeka. Pitanje je samo hoće li sigurnosne mjere biti dovoljne da spriječe da se nogometni spektakl pretvori u arenu kaosa i mržnje.