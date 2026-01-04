Bili su najblistaviji sportski par, a onda je brak uništio preljub. Umjesto kajanja poručio je da želi živjeti slobodno

Nekoć su bili najblistaviji sportski par na svijetu, no, nakon gotovo desetljeća braka, vijest o razvodu bivše srpske tenisačice Ane Ivanović i bivšeg njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera šokirala je javnost. Bila je to vijest koja je odjeknula poput bombe u sportskom i medijskom svijetu. Šok je bio tim veći jer su svoju intimu oduvijek ljubomorno čuvali od očiju javnosti, odajući dojam neraskidive povezanosti. No, idila se raspala, a njemački mediji ubrzo su otkrili da je Ana s njihovo troje sinova, Lukom, Leonom i Teom, napustila zajednički dom i preselila se u rodni Beograd, gotovo tisuću i pol kilometara dalje od Münchena, gdje je ostao proslavljeni njemački nogometaš. Nakon što su prestali živjeti zajedno, prvo su obrisali zajedničke slike s društvenih mreža, a najnovije informacije je da je Ana Ivanović blokirala Bastiana na svim Instagramu.

Njihova je priča započela kao moderna bajka. Ona, srpska teniska kraljica, pobjednica Roland Garrosa i bivši svjetski broj jedan, osvajala je svijet ljepotom i talentom. On, njemački nogometni junak, svjetski prvak iz 2014. godine i ikona Bayerna iz Münchena, bio je jedan od najboljih veznih igrača svoje generacije. Zajedno su činili savršen par, ne samo zbog sportskih uspjeha, već i zbog skromnosti i simpatičnosti kojima su osvajali obožavatelje i brojne poslovne partnere. Njihova veza, koja je započela nedugo nakon što je on podigao trofej svjetskog prvaka u Brazilu.

Upoznali su se u New Yorku 2014. godine preko zajedničkog prijatelja, a kemija je bila trenutačna. Sam Schweinsteiger kasnije je priznao da je to bila "ljubav na prvi pogled".

- Nisam bio toliko dobar u engleskom kad smo se upoznali, pa sam na početku puno slušao Anu. Bio sam pomalo u defenzivi i gledao što se događa. Osjetite posebne trenutke i možete ih prepoznati kad nekome pogledate duboko u oči, a upravo je tako bilo sa mnom - ispričao je jednom prilikom, otkrivajući svoju ranjivu stranu.

Samo nekoliko mjeseci kasnije, odlučio je zaprositi Anu na nevjerojatno romantičan način, pokazujući koliko mu je stalo da taj trenutak bude poseban.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnim stanovnicima. Potajno sam unajmio park iz filma 'Notting Hill'. Znao sam da je Ana iznimno znatiželjna i kad smo prolazili pored odškrinutih vrata, rekao sam joj - Hajde, idemo vidjeti. Ušli smo unutra i tada sam je zaprosio. Bilo je to potpuno iznenađenje za nju - otkrio je Schweinsteiger.

Da bi dokazao svoju posvećenost, prije toga je odletio u Beograd kako bi na srpskom jeziku od Aninog oca zatražio njezinu ruku, potez kojim je osvojio cijelu njezinu obitelj. Vjenčanje iz snova uslijedilo je u srpnju 2016. godine u romantičnoj Veneciji. Dvodnevna proslava bila je događaj za pamćenje; od građanskog obreda prvog dana, za koji je Ana odjenula jednostavnu bijelu haljinu, do glamurozne crkvene ceremonije i slavlja u luksuznom hotelu Aman Canal Grande, istom onom u kojem su se vjenčali George i Amal Clooney. Par je, nasmijan i sretan, mahao iz gondole, a među gostima su se našla brojna poznata lica iz svijeta sporta, poput nogometaša Lukasa Podolskog, tenisačice Angelique Kerber i Bastianovog vjenčanog kuma, skijaša Felixa Neureuthera. Atmosferu je dodatno uljepšala i hrvatska pjevačica Nina Badrić, koja je pjevala na svadbenoj proslavi.

U godinama koje su slijedile, njihova je ljubav okrunjena rođenjem trojice sinova: Luke 2018., Leona 2019. i najmlađeg Tea, koji je na svijet stigao u svibnju 2023. godine. Obiteljski život gradili su daleko od reflektora, najviše vremena provodeći u svojoj vili na Mallorci. Oduvijek su se trudili zaštititi privatnost djece, želeći im omogućiti normalno odrastanje.

- Ne želimo ih uvlačiti u naš svijet i lijepiti im etikete 'tenisač' ili 'nogometaš'. Želimo da mogu izraziti tko su, a mi ih u tome sto posto podržavamo - izjavila je jednom Ana.

Ipak, iza zatvorenih vrata počele su se pojavljivati prve pukotine. Nagađanja o problemima u braku krenula su početkom 2025. godine, potaknuta činjenicom da par dugo nije viđen zajedno u javnosti, a zajedničke objave na društvenim mrežama postale su prava rijetkost. Kao jedan od glavnih razloga navodio se nedostatak zajedničkog vremena. Bastian, nakon završetka igračke karijere, posvetio se poslu stručnog televizijskog analitičara i ambasadora Lige prvaka, što je zahtijevalo česta putovanja, dok je Ana bila posvećena djeci i obitelji. Ta fizička razdvojenost, kako se pokazalo, stvorila je nepremostiv jaz.

Konačna potvrda kraha stigla je u lipnju, kada su u javnost procurile fotografije Bastiana Schweinsteigera kako na plaži na Mallorci izmjenjuje nježnosti s novom ženom. Riječ je o Silvi Kapitanov, bivšoj bugarskoj influencerici, s kojom se navodno upoznao ispred škole koju pohađaju njihova djeca. Prema pisanju njemačkog časopisa Bunte, Ana Ivanović je, saznavši za preljub, bila spremna oprostiti suprugu i pokušati spasiti brak radi obitelji. No, naišla je na zid. Umjesto kajanja, Bastian joj je, kako navode izvori bliski paru, hladno poručio da "želi živjeti" i da se ne namjerava vratiti obiteljskom životu. Bio je to trenutak u kojem je Ana shvatila da je bajka gotova i odlučila podvući crtu.

Ubrzo nakon toga, podnijela je zahtjev za razvod na okružnom sudu u Münchenu, tražeći i alimentaciju za njihovo troje djece. Ironično, prije samo nekoliko godina, promovirajući svoju knjigu, Schweinsteiger je izjavio: - Kao dječak, često prelako kažeš 'volim te. Ali to su velike riječi. Od Ane sam naučio što ljubav zaista znači.

Danas te riječi zvuče kao odjek iz nekog drugog, sretnijeg vremena...