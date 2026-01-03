Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠOK U BUGARSKOJ

Preminuo legendarni nogometaš i trener, za njim žali čitava nacija: 'Otišao je najveći od svih'

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
03.01.2026.
u 16:12

Bugarski nogometni svijet zavijen je u crno. U 80. godini života preminuo je legendarni Dimitar Penev, proslavljeni igrač i trener koji je kao izbornik odveo Bugarsku do povijesnog četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu 1994. godine

Bugarski nogometni savez potvrdio je u subotu tužnu vijest koja je odjeknula zemljom: preminuo je Dimitar Penev, jedna od najvećih ikona u povijesti bugarskog sporta. Prema navodima medija, Penev je preminuo u 80. godini nakon duge i teške bolesti, ostavivši iza sebe nasljeđe koje će generacije pamtiti. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak ne samo za nogomet, već i za cijelu naciju koja ga je smatrala jednim od svojih najvećih sinova, a službeno je proglašen i najboljim bugarskim trenerom 20. stoljeća.

Ime Dimitra Peneva zauvijek će ostati upisano zlatnim slovima u anale svjetskog nogometa zahvaljujući nevjerojatnom pohodu Bugarske na Svjetskom prvenstvu 1994. u Sjedinjenim Američkim Državama. Pod njegovim vodstvom, reprezentacija predvođena magičnim Hristom Stoičkovim, Emilom Kostadinovim i njegovim nećakom Ljuboslavom Penevim, šokirala je svijet i stigla do polufinala. Na tom putu padali su nogometni divovi poput Argentine i tadašnjeg svjetskog prvaka Njemačke. Bajka je zaustavljena u polufinalu tijesnim porazom 2:1 od Italije, a u utakmici za treće mjesto bolja je bila Švedska. Unatoč tome, četvrto mjesto ostaje do danas najveći uspjeh u povijesti bugarskog nogometa.

Prije nego što je postao trenerski genij, Penev je bio i vrhunski igrač. Karijeru je započeo u Lokomotivu iz Sofije, no status legende stekao je u dresu CSKA Sofije, za koji je kao dominantni središnji branič odigrao 364 ligaške utakmice i postigao 25 golova. S CSKA je osvojio čak trinaest domaćih trofeja, uključujući sedam naslova prvaka, a dva puta je proglašen i bugarskim nogometašem godine, 1967. i 1971. Za reprezentaciju je upisao 90 nastupa i sudjelovao na tri Svjetska prvenstva (1966., 1970. i 1974.). Posebno je fascinantan podatak da u svojoj bogatoj klupskoj karijeri, unatoč poziciji braniča, nikada nije dobio crveni karton, što svjedoči o njegovoj inteligenciji i eleganciji.

Nakon igračkog umirovljenja 1977. godine, Penev se besprijekorno prebacio u trenerske vode. Više puta je vodio svoj voljeni CSKA, s kojim je osvojio tri naslova prvaka, četiri kupa i jedan superkup. Vrhunac klupske trenerske karijere dosegnuo je 1989. godine, kada je CSKA odveo do polufinala Kupa pobjednika kupova. Njegov trenerski put vodio ga je i izvan granica Bugarske, pa je tako radio u Kuvajtu kao trener Al-Yarmouka te u Saudijskoj Arabiji, gdje je vodio Al-Nassr.

Penev nije bio samo trofejni trener, bio je vizionar poznat pod nadimkom 'Strateg'. Njegova taktička oštroumnost, sposobnost stvaranja zajedništva u svlačionici i nevjerojatan osjećaj za prepoznavanje i razvoj mladih talenata lansirali su bugarski nogomet na međunarodnu scenu. Upravo je on bio ključna figura u razvoju igrača koji su kasnije postali svjetske zvijezde, poput Hrista Stoičkova, Dimitra Berbatova, Stiliana Petrova i Martina Petrova. Do kraja života ostao je duboko povezan s CSKA Sofijom, čiji je bio počasni predsjednik, a vijest o njegovoj smrti izazvala je val tuge diljem bugarske sportske i šire javnosti.
Ključne riječi
nogomet Bugarska Dimitar Penev

Komentara 1

Pogledaj Sve
HE
Herceg56
17:17 03.01.2026.

Zašto bi bio šok,ta nitko nije vječan a i 80 godina su fine godine,svima onima kojima nešto znači iskrena sućut!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!