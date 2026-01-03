Preminuo legendarni nogometaš i trener, za njim žali čitava nacija: 'Otišao je najveći od svih'

Bugarski nogometni savez potvrdio je u subotu tužnu vijest koja je odjeknula zemljom: preminuo je Dimitar Penev, jedna od najvećih ikona u povijesti bugarskog sporta. Prema navodima medija, Penev je preminuo u 80. godini nakon duge i teške bolesti, ostavivši iza sebe nasljeđe koje će generacije pamtiti. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak ne samo za nogomet, već i za cijelu naciju koja ga je smatrala jednim od svojih najvećih sinova, a službeno je proglašen i najboljim bugarskim trenerom 20. stoljeća.

Ime Dimitra Peneva zauvijek će ostati upisano zlatnim slovima u anale svjetskog nogometa zahvaljujući nevjerojatnom pohodu Bugarske na Svjetskom prvenstvu 1994. u Sjedinjenim Američkim Državama. Pod njegovim vodstvom, reprezentacija predvođena magičnim Hristom Stoičkovim, Emilom Kostadinovim i njegovim nećakom Ljuboslavom Penevim, šokirala je svijet i stigla do polufinala. Na tom putu padali su nogometni divovi poput Argentine i tadašnjeg svjetskog prvaka Njemačke. Bajka je zaustavljena u polufinalu tijesnim porazom 2:1 od Italije, a u utakmici za treće mjesto bolja je bila Švedska. Unatoč tome, četvrto mjesto ostaje do danas najveći uspjeh u povijesti bugarskog nogometa.

Prije nego što je postao trenerski genij, Penev je bio i vrhunski igrač. Karijeru je započeo u Lokomotivu iz Sofije, no status legende stekao je u dresu CSKA Sofije, za koji je kao dominantni središnji branič odigrao 364 ligaške utakmice i postigao 25 golova. S CSKA je osvojio čak trinaest domaćih trofeja, uključujući sedam naslova prvaka, a dva puta je proglašen i bugarskim nogometašem godine, 1967. i 1971. Za reprezentaciju je upisao 90 nastupa i sudjelovao na tri Svjetska prvenstva (1966., 1970. i 1974.). Posebno je fascinantan podatak da u svojoj bogatoj klupskoj karijeri, unatoč poziciji braniča, nikada nije dobio crveni karton, što svjedoči o njegovoj inteligenciji i eleganciji.

Nakon igračkog umirovljenja 1977. godine, Penev se besprijekorno prebacio u trenerske vode. Više puta je vodio svoj voljeni CSKA, s kojim je osvojio tri naslova prvaka, četiri kupa i jedan superkup. Vrhunac klupske trenerske karijere dosegnuo je 1989. godine, kada je CSKA odveo do polufinala Kupa pobjednika kupova. Njegov trenerski put vodio ga je i izvan granica Bugarske, pa je tako radio u Kuvajtu kao trener Al-Yarmouka te u Saudijskoj Arabiji, gdje je vodio Al-Nassr.

Penev nije bio samo trofejni trener, bio je vizionar poznat pod nadimkom 'Strateg'. Njegova taktička oštroumnost, sposobnost stvaranja zajedništva u svlačionici i nevjerojatan osjećaj za prepoznavanje i razvoj mladih talenata lansirali su bugarski nogomet na međunarodnu scenu. Upravo je on bio ključna figura u razvoju igrača koji su kasnije postali svjetske zvijezde, poput Hrista Stoičkova, Dimitra Berbatova, Stiliana Petrova i Martina Petrova. Do kraja života ostao je duboko povezan s CSKA Sofijom, čiji je bio počasni predsjednik, a vijest o njegovoj smrti izazvala je val tuge diljem bugarske sportske i šire javnosti.