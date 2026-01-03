Naši Portali
Najnovije vijesti
SKANDAL U BARCELONI

'Izdajice, štakoru, Judo!': Pred stadionom osvanule poruke koje lede krv u žilama

Autor
Patrik Mršnik
03.01.2026.
u 19:36

Katalonski derbi između Espanyola i Barcelone zasjenjen je povratkom vratara Joana Garcije na stadion bivšeg kluba. Zbog transfera u redove najvećeg rivala navijači su mu pripremili pakleni doček, a klub je zbog straha od eskalacije uveo neviđene mjere sigurnosti

Atmosfera uoči najnovijeg katalonskog derbija između Espanyola i Barcelone koji će početi u 21 sat dosegnula je točku ključanja, a sve oči uprte su u jednog čovjeka – Joana Garciju. Vratar koji je u lipnju prošle godine šokirao navijače Espanyola aktivacijom odštetne klauzule od 25 milijuna eura i prelaskom u redove gradskog rivala Barcelone, vraća se na RCDE stadion po prvi put, a doček koji mu se sprema ledi krv u žilama. U njegovom rodnom gradu Sallentu, ali i oko stadiona, već su osvanuli grafiti s porukama "Izdajice, štakoru, Judo!", jasno dajući do znanja da mu izdaja neće biti oproštena. Ogorčenje navijača tim je veće što je Garcia produkt Espanyolove akademije i ključni igrač koji im je pomogao osigurati ostanak u ligi, da bi samo nekoliko dana prije transfera strastveno ljubio klupski grb.

Napetost je dodatno eskalirala nakon što su u javnost procurile informacije o bizarnim i opasnim planovima koje pripremaju najvatreniji navijači Espanyola. Situacija je mnoge podsjetila na jedan od najmračnijih trenutaka u povijesti španjolskog nogometa, kada je Luis Figo 2000. godine nakon prelaska u Real Madrid dočekan na Camp Nouu svinjskom glavom bačenom na travnjak. No, čini se da ultrasi Espanyola žele otići korak dalje. Prema izvještajima, planiraju bacati štakore na teren tijekom utakmice. Koliko su ti planovi ozbiljni, svjedoči i uznemirujući detalj koji je podijelio jedan izvor iz Barcelone: "Prije više od mjesec dana, na jednoj tržnici u centru Barcelone, prodavač je otkrio da su ga navijači pitali za savjet kako nabaviti štakore."

Svjesni ogromnog rizika i činjenice da je njihov stadion već pod uvjetnom kaznom zbog ranijih incidenata s bacanjem predmeta, čelnici Espanyola tjednima su u suradnji s policijom pripremali dosad neviđene mjere sigurnosti. Klub je navijačima poslao jasno upozorenje da bi svaki ozbiljan incident mogao rezultirati drakonskim kaznama, uključujući novčane kazne ili čak djelomično ili potpuno zatvaranje tribina. Iza oba gola postavljene su crne zaštitne mreže visoke gotovo deset metara, a broj redara i osiguranja je udvostručen. Lokalna policija koristit će i dronove za nadzor okolice stadiona kako bi spriječila bilo kakva sumnjiva okupljanja i identificirala potencijalne izgrednike.
Navijači Barcelona Joan Garcia

