Zločesti komentari za influencericu: Prešla s igrača na legendu

Svijet slavnih ušao je u 2026. godinu s novom neočekivanom pričom koja je zapalila društvene mreže: influencerica i zvijezda TikToka Alix Earle i umirovljeni velikan američkog nogometa Tom Brady viđeni su kako zajedno i prilično prisno dočekuju Novu godinu na karipskom otoku St. Barths, omiljenom odredištu bogatih i slavnih. Videozapisi koji su se munjevito proširili internetom, a koje su objavili TMZ i drugi mediji, prikazuju par u naizgled vrlo flertujućem raspoloženju. Na snimkama se vidi kako dvadesetpetogodišnja Earle i četrdesetosmogodišnji Brady plešu, smiju se i razmjenjuju poglede. U jednom trenutku, Earle se naginje kako bi nešto šapnula Bradyju na uho, nježno mu prelazeći rukom po leđima, dok je on u drugom kadru snimljen s rukom na donjem dijelu njezinih leđa. Prema izvorima Page Sixa, par se u jednom trenutku večeri na zabavi na luksuznoj jahti čak odvojio od ostatka društva kako bi nasamo razgovarali u privatnoj kabini, što je dodatno potaknulo nagađanja da se ne radi samo o prijateljskom druženju.

Ovaj susret ne bi bio toliko intrigantan da se ne radi o dvoje ljudi čiji su ljubavni životi nedavno bili pod velikim povećalom javnosti i čija dobna razlika iznosi čak dvadeset i tri godine. Alix Earle,s više od osam milijuna pratitelja na TikToku, poznata po svojim "Get Ready With Me" videima i podcastu "Hot Mess", tek je nedavno okončala svoju dvogodišnju vezu. S druge strane, Tom Brady, sedmerostruki osvajač Super Bowla koji se umirovio 2023. godine, još uvijek se nosi s posljedicama razvoda od supermodela Gisele Bündchen, a ova nova romansa događa se u trenutku kada je njegova bivša supruga pronašla novu sreću.Za Alix Earle, doček Nove godine stigao je samo nekoliko tjedana nakon što je u emotivnom videu na TikToku potvrdila prekid s igračem Houston Texansa, Braxtonom Berriosom.

U suzama je objasnila svojim pratiteljima da je veza na daljinu postala prevelik izazov te da se želi posvetiti sebi, ističući kako osjeća da "ne može biti ono što Braxtonu treba". Ironično, Braxton Berrios je 2018. godine bio izabran na draftu od strane New England Patriotsa, momčadi čiji je vođa tada bio upravo Tom Brady. Ta veza s prošlošću dodaje još jedan sloj intrige cijeloj priči, a mnogi su komentirali kako je Earle prešla s "NFL igrača na NFL legendu".

Tom Brady, s druge strane, također prolazi kroz turbulentno ljubavno razdoblje. Njegov razvod od Gisele Bündchen 2022. godine nakon trinaest godina braka bio je jedna od glavnih celebrity vijesti. Dok je Bradyja javnost povezivala s manekenkama poput Irine Shayk i Brooks Nader, te su se veze pokazale kratkotrajnima. U međuvremenu, Gisele je krenula dalje, a vijest o njezinu vjenčanju za instruktora jiu-jitsua, Joaquina Valentea, u prosincu 2025., odjeknula je medijima. Brady je na vijesti o novom braku i djetetu svoje bivše supruge reagirao zagonetnim objavama na Instagramu, koje su mnogi protumačili kao znak tuge.

Iako ni Earle ni Brady nisu izravno komentirali svoj, njihove aktivnosti na društvenim mrežama ne čine mnogo da bi se glasine utišale. Nekoliko sati prije zabave, Earle je u svom prepoznatljivom stilu na TikToku objavila video spremanja, poručivši svojim obožavateljima: "Predviđam jako dobre vibracije za večeras". Brady je, pak, nakon što su se snimke pojavile u javnosti, na svom Instagramu podijelio citat: "Ljudi nisu lijepi zbog toga kako izgledaju ili govore. Lijepi su zbog toga kako vole, brinu i odnose se prema drugima." Ubrzo nakon toga, objavio je fotografiju svog bazena na Floridi uz natpis "Dome, slatki dome", popraćenu pomalo bizarnim odabirom pjesme Zacha Bryana "Pink Skies", koja govori o pjevačevu odlasku na majčin sprovod.Javnost, kao i obično, nije ostala. Reakcije na internetu bile su brze, oštre i često duhovite. Mnogi su se obrušili na Bradyja, a komentari poput "Gledati oca četvero djece kako mlitavo pleše iza dvadesetogodišnjakinje u klubu... muškarci ostaju predvidljivi, zar ne?" i "Ovo je tako sramotno za njega" preplavili su društvene mreže. Prisnost para također je bila predmet sprdnje, s komentarima poput "Pokušava li ga podrignuti kao bebu?" aludirajući na trenutak u kojem mu Earle trlja leđa. Ni Alix nije pošteđena kritika. Mnogi su je optužili za neosjetljivost prema bivšem dečku Braxtonu Berriosu. "Netko bi trebao provjeriti kako je Braxton, jer se iskreno ne mogu sjetiti gore stvari koju bi morao gledati", jedan je od komentara koji sažima mišljenje mnogih, dok su drugi zaključili da se radi o "prilično lošoj stvari za napraviti Braxtonu odmah nakon prekida". Ipak, usred kritika, mnogi su stali u njezinu obranu, ističući da je slobodna žena koja može raditi što želi.