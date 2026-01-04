Naši Portali
MALO SU I ZAPJEVALI

Ivan Perišić bio na druženju s poznatim pjevačem i crnogorskom legendom: 'Uživao sam'

Screenshot Instagram
Autor
Patrik Mršnik
04.01.2026.
u 14:06

Crnogorski pjevač Danijel Alibabić na društvenim je mrežama objavio fotografiju koja je izazvala pravo oduševljenje. Na njoj pozira u društvu dviju nogometnih zvijezda, Ivana Perišića i Stevana Jovetića, potvrđujući da veliko prijateljstvo i dalje traje

Crnogorski pjevač Danijel Alibabić, poznat po nastupu na Eurosongu s grupom No Name, ponovno je dospio u središte pozornosti javnosti. Razlog je fotografija koju je objavio na svom Instagram profilu, a koja je u kratkom roku postala viralna među sportskim zaljubljenicima diljem regije. Alibabić je, naime, otkrio da je bio dio privatnog druženja koje je organizirao slavni crnogorski nogometaš Stevan Jovetić, a poseban gost bio je ni manje ni više nego hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. Susret starih prijatelja ovjekovječen fotografijom pokazao je da su veze stvorene u svlačionici neraskidive, bez obzira na to gdje ih je profesionalni put kasnije odveo.

Prijateljstvo Ivana Perišića i Stevana Jovetića seže u dane kada su zajedno dijelili svlačionicu milanskog Intera. Iako su im se karijere nakon toga razdvojile, očito je da je među njima ostao iznimno dobar odnos, što je ova zajednička fotografija i potvrdila. Dok Perišić i u 36. godini života igra na nevjerojatnoj razini, Jovetićeva karijera, nažalost, nije dosegla visine koje su mu svi predviđali, ponajviše zbog brojnih problema s ozljedama. Unatoč tome, njihovo prijateljstvo ostalo je čvrsto, a ovakvi susreti služe kao podsjetnik na zajedničke dane i uzajamno poštovanje koje gaje jedan prema drugome.

Sam Alibabić nije krio oduševljenje što se našao u društvu dvojice nogometnih majstora. Svojim je pratiteljima na Instagramu s ponosom opisao atmosferu. "Dva fudbalska velikana, moji miljenici, prijatelj Stevan Jovetić i čovjek čiji sam veliki fan Ivan Perišić. Uživao sam u njihovom društvu, a ponešto smo i zapjevali", napisao je pjevač, otkrivši da je druženje bilo ispunjeno ne samo razgovorom, već i pjesmom. Njegova objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara, a mnogi su pohvalili Jovetića i Perišića kao primjere sportaša koji njeguju prijateljstva izvan terena.
Ključne riječi
Danijel Alibabić Stevan Jovetić Ivan Perišić

