Detalj prije nesreće ledi krv u žilama: Želio je sjesti baš na to mjesto, ali spasilo ga je...

Anthony Joshua je imao iznimnu sreću jer je, prema navodima nigerijskih medija, neposredno prije nesreće zamijenio mjesto s Latifom!

Anthony Joshua izgubio je dvojicu prijatelja u teškoj nesreći u Nigeriji. Slavni boksač blagdane je provodio u zemlji svoga podrijetla, gdje je trebao dočekati i 2026. godinu.

Nažalost, na autocesti je došlo do stravične nesreće. Automobil u kojem su se nalazili Joshua i još tri osobe zabio se u parkirani kamion uz cestu, a u nesreći su smrtno stradali treneri Sina Ghami i Latif Ayodele.

Joshua je prošao s lakšim ozljedama, kao i vozač Adeniyi Mobolaji Kayode (47), koji je nakon nesreće uhićen. Pred sudom se izjasnio da nije kriv za nesreću, no ostaje u pritvoru do suđenja zakazanog za 20. siječnja.

Njegov odvjetnik Olalekan Abiodun iznio je određene detalje nesreće koje mu je ispričao klijent. Neposredno prije sudara, Kayode je zamolio Joshuu da prijeđe na sjedalo iza njega.

- Moj klijent izjasnio se da nije kriv i da je sve bila nesretna okolnost. Još nisam obavio cjelovit razgovor s njim, ali tvrdi da kočnice nisu radile“, rekao je Abiodun te nastavio:

- Doznao sam da su krenuli iz Lagosa i da je Anthony isprva sjedio na suvozačkom mjestu. Zamolio ga je da zamijene mjesta i da sjedne iza njega jer mu je zaklanjao pogled. Anthony je vrlo krupan čovjek i vozač ništa nije vidio, pa je zamijenio mjesto s Latifom.

Sin vozača, Ifeoluwa Adeniyi, tvrdi da njegov otac nije osoba sklona brzoj vožnji te da su kočnice otkazale.

- Obitelj je potresena svime što se događa. Žao nam je zbog smrti dviju osoba - rekao je te dodao:

- Otac ne voli brzinu. Vozio je u skladu s propisima, ali su kočnice zakazale. Govorio je da je pritiskao papučicu, no ništa se nije događalo.

- Pokušao je izbjeći parkirani kamion, ali nije uspio. On je dobar vozač i radi za Anthonyja već tri godine. Kada su krenuli iz Lagosa, Anthony je sjedio sprijeda, no otac ga je zamolio da prijeđe straga jer mu je zaklanjao pogled.

- Vozio je Anthonyja u Sagamu kako bi posjetio obitelj. Bili su svega nekoliko minuta udaljeni od kuće. Ovo nije njegova krivnja – kamion nije smio biti parkiran na tom mjestu. Da ga ondje nije bilo, ništa od ovoga se ne bi dogodilo - istaknuo je 19-godišnjak.

Nažalost, tragedija se nije mogla izbjeći. Anthony Joshua izgubio je dvojicu bliskih prijatelja i ovaj veliki gubitak zasigurno bi mogao utjecati na njega.

Već se spominje mogućnost da će bivši prvak nakon svega okončati karijeru i više se neće boriti. Ostaje za vidjeti kakvu će odluku na kraju donijeti.