'SRETAN ROĐENDAN, TATA!'

Kći Michaela Schumachera objavila nikad viđenu fotografiju: 'Najbolji, zauvijek...'

Autor
Patrik Mršnik
04.01.2026.
u 12:41

Gina-Maria Schumacher podijelila je dirljivu posvetu svom ocu, legendi Formule jedan, na njegov 57. rođendan. Objavila je staru obiteljsku fotografiju više od dvanaest godina nakon stravične skijaške nesreće zbog koje se povukao iz javnog života

Otkako je u rujnu 2014. godine napustio bolnicu nakon što je postupno probuđen iz inducirane kome, zdravstveno stanje Michaela Schumachera drži se u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti i njegovih brojnih obožavatelja, pri čemu obitelj održava strogi kodeks privatnosti. Iako su detalji o njegovom svakodnevnom oporavku rijetki, njegovo dvoje djece, uključujući i sina Micka koji je također vozač utrka, na društvenim mrežama često javno pokazuju da je njihov otac uvijek u njihovim mislima. Schumacher je 3. siječnja napunio 57 godina, a njegova kći, jahačica Gina-Maria, odala mu je počast novom fotografijom iz djetinjstva, pozirajući s ocem, bratom i majkom Corinnom. Uz dirljivu fotografiju napisala je: 'Najbolji zauvijek. Sretan rođendan, tata!"

Gina-Maria, koja sada pretežno živi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se natječe i uzgaja konje na obiteljskom ranču u Gordonvilleu u Teksasu, prošle je godine sa suprugom Iainom Bethkeom dobila svoje prvo dijete, kćer po imenu Millie. Par se vjenčao u rujnu 2024. godine u luksuznoj obiteljskoj vili na Mallorci, koju su Schumacherovi kupili 2017. godine za 27 milijuna funti, odnosno oko 32 milijuna eura. Prilikom objave rođenja kćeri na društvenim mrežama, Gina-Maria i Bethke su napisali: 'Dobrodošla na svijet, Millie. Rođena 29. ožujka, naša su srca punija nego ikad. Blagoslovljeni smo što te imamo u našim životima.'

Objava Gine-Marije dolazi samo nekoliko dana nakon što je bliski Schumacherov prijatelj iz njegovih trkaćih dana otkrio više detalja o pravilima za posjetitelje unutar najužeg kruga obitelji, a sve kako bi se održala maksimalna privatnost. Corinna i ostatak obitelji bili su prisiljeni održavati stroge smjernice usred višestrukih pokušaja medicinskog osoblja ili zaposlenika da u javnost puste povjerljive informacije. Obitelj je 2025. godine čak postala žrtva pokušaja ucjene, kada im se prijetilo objavom detalja o Michaelovom zdravstvenom stanju.

Zbog tog slučaja, trojici muškaraca, uključujući i Schumacherovog bivšeg tjelohranitelja Markusa Fritschea, sudilo se nakon što su s računala ukradeni tvrdi diskovi koji su sadržavali povjerljive slike, videozapise i medicinsku dokumentaciju. Izbacivač iz noćnog kluba Yilmaz Tozturkan i njegov sin, IT stručnjak Daniel Lins, negirali su ucjenu i inzistirali na tome da su obitelji Schumacher nudili 'poslovni dogovor'. U veljači je Tozturkan osuđen na tri godine zatvora, ali je na slobodi uz jamčevinu od deset tisuća eura, dok je Lins dobio šestomjesečnu uvjetnu kaznu. Fritsche, koji je negirao bilo kakvu umiješanost, dobio je dvogodišnju uvjetnu kaznu.

Bivši šef operacija Red Bulla, Richard Hopkins, prošli je tjedan za Daily Mail podijelio svoje viđenje situacije. 'Mislim da je dogovor prilično jasan. Znamo za samo dvoje, troje, četvero ljudi koji mogu posjetiti Schumachera. Vjerojatno ih ima i drugih. Michael je imao prijateljstva s ljudima koji nisu bili vlasnici timova Formule jedan ili vozači utrka, pa sam siguran da postoje ljudi koji ga vjerojatno viđaju, a za koje jednostavno ne znamo jer ne znamo njihova imena', izjavio je.

Hopkins je također demantirao tvrdnje da je Schumacher pod strogim svakodnevnim osiguranjem, dodajući kako je uvjeren da sedmerostruki svjetski prvak 'nije iza naoružanih čuvara pred vratima svoje spavaće sobe'. Ipak, potvrdio je postojanje određenih ograničenja. 'Postoje prilično stroga pravila, a mi o tim pravilima ne razgovaramo', zaključio je.
