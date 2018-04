Poirieru luda borba s gotovo 300 značajnih udaraca

Dustin Poirier i Justin Gaethje odradili su borbu kakva se mogla i očekivati, a nakon tri runde pravog rata, posao je završio Dustin Poirier na početku četvrte. Alex Oliveira savladao je Carlosa Condita gušenjem u drugoj rundi, Israel Adesanya bio je bolji od Marvina Vettori,a Michelle Waterson je savladao Cortney Casey u još jednoj sjajnoj borbi, piše Fightsite.

Što se može reći o borbi koja je trajala nešto više od 15 minuta, a u kojoj je pogođeno gotovo 300 značajnih udaraca? Prema trenutnoj neslužbenoj statistici, 183 takva pogodio je Dustin Poirier, a 99 je djelo Justina Gaethjea. No, krenimo od početka, iako je teško riječima opisati koliko je zapravo akcije viđeno u ovoj borbi. Bilo je svima jasno kako bi ovo mogla biti spektakularna borba, a samo deset sekundi bilo je dovoljno da se zaključi kako Justin Gaethje i Dustin Poirier nisu mijenjali puno u svom stilu borbe te da će biti upravo tako. Gaethje je bio onaj koji je od početka pokušao držati ritam, no Poirier je imao jako dobru selekciju udaraca. Često su oni završavali na glavi Gaethjea, koji je odlučio početnu štetu raditi na Poirierovim nogama, a kickovi su izgledali uistinu snažni te su radili značajnu štetu. Ipak, udarci koje su primali niti jednog borca nisu sprječavali u tome da se nastave boriti na jednak način te je svima bilo jasno kako će ovo biti duel do trenutka kada prvi borac padne i ne bude više u stanju nastaviti borbu. Poirier je svakako radio više štete na licu protivnika, no Gaethjeovi kickovi podosta su ga usporavali. Ritam se nije mijenjao tijekom prve dvije runde, osim sredinom druge, kada je borba kratko zaustavljena radi Gaethjeovog pogađanja prstima u oči Poiriera.

Borba se brzo nastavila te je druga runda završena u visokom ritmu, uz vrlo atraktivan pokušaj Gaethjea. Treća runda donosi malo sporijeg Poiriera i čini se kako se stvari okreću na drugu stranu. Odlično je radio Gaethje te je sve više njegovih šaka pogađalo glavu Poiriera, koji je počeo tražiti klinč u trenucima kada mu se činilo da gubi ritam. Pola minute prije kraja još jedne runde prepune akcije, dolazi do drugog uboda u oči i negativnog boda za Gaethjea. U četvrtu rundu ulazi se u istom ritmu kao do tada, a vrlo odlučni Gaethje ponovno je onaj koji ima korak prema naprijed. No, samo 15 sekundi ove runde trebalo je Dustinu da pronađe pravi udarac. U pitanu je bila lijeva ruka koja iz kontre nalazi pravo mjesto i noge Gaethjea su zaplesale. Ipak, on ne nema namjeru doći do klinča ili čak rušenja, što bi većina boraca u njegovom stanju napravila, nego pokušava ostati na nogama i odgovarati na udarce, što nikako nije bila dobra odluka. Poirier je bio u žestokom zaletu, navalio je ogromnim brojem udaraca, a nakon što je jedna serije Gaethjea poslala na pod, bilo je to dovoljno da Herb Dean prekine ovu nevjerojatnu borbu prepunu akcije. Svaka čast obojica na prikazanom, posebno Poirieru koji je nakon borbe prozvao Khabiba Nurmagomedova. Nakon ovakvog nastupa svakako ima reference za tako nešto.

Sjajnu i vrlo krvavu borbu odradili su Alex Oliveira i Carlos Condit, uz pobjedu Brazilca kao konačni ishod. Sve je krenulo vrlo dinamično, uz izmjene na nogama, sve dok nakon minutu i pol Oliveira ne dolazi do klinča te odmah i prvog rušenja. Nešto više od minute pokušavao je raditi iz gornje pozicije, no Condit onda radi tranziciju i dolazi u gornju poziciju. Pokušao je “Natural Born Killer” izvući Von Flue gušenje, no bez uspjeha. Nastavio je ipak kontrolu te krajem runde dolazi do jako dobrog pokušaja gušenja s leđa, no brazilski Kauboj je izdržao do kraja runde. Drugu rundu Brazilac odmah otvara rušenjem te nešto manje od dvije minute ima prednost gornje pozicije. Nakon toga dolazi do još jednog preokreta te je Condit onaj koji je u boljoj poziciji, odakle radi značajnu štetu. Ipak, nakon toga se ustaje i pokušava kontrolirati noge Oliveire, što je zapravo bila greška. U pokušaju jednog udarca s visine, Condit prima “upkick” točno u bradu te na Brazilca pada ozbiljno uzdrman. Ovaj to koristi da se ustane i ubrzo su u klinču uz rub kaveza, gdje Oliveira u giljotinu hvata još uvijek podosta uzdrmanog Condita. Vrlo brzo to spušta na pod te radi sve veći pritisak i drži sve dok nije prisilio Condita na tapkanje, nakon što ovaj više nije imao nikakvog izbora. Ogromna je ovo pobjeda za Brazilca, koji je u borbu uskočio prije samo dva tjedna. Conditu je ovo četvrti poraz u nizu i sedmi u posljednjih devet borbi te je možda vrijeme da kaže kako je došlo vrijeme za druge borce. Tek mu je 33, no iza njega je i previše ratova u oktogonu.

Israel Adesanya došao je do svoje druge UFC pobjede, no ne može se reći da je impresionirao. Zapravo, Marvin Vettori u ovoj je borbi savladao sam sebe i to odabirom taktike u prve dvije runde. Iako je kvalitetniji hrvač i grappler od Nigerijca, talijanski borac je od rušenja odustao nakon što je Adesanya obranio dva pokušaja na samom uvodu borbe. Nakon toga je odlučio raditi u stand upu, gdje mu je konstantno prekidan ritam precizno pogađanim low kickovima. Ti kickovi zapravo su bili ono gdje je Adesanya napravio najveću štetu, budući da je i on bio podosta stidljiv u svojim napadima. Slično se nastavilo i u drugoj rundi. Vettori je jednom neuspješno pokušao rušiti, da bi nakon toga ponovno radio upravo onako kako se Adesanya mogao samo nadati. Bio je to tehnički kickboxing meč u kojem je Adesanya marljivo skupljao bodove potrebne za pobjedu. Vettori tek u posljednjoj rundi pokazuje ono što je trebalo od početka, odmah ruši Adesanyu i radi kontrolu na podu. No, ona mu nije bila dovoljna, a veću odlučnost da krene po prekid nije pokazao. Talijanski borac je dominirao posljednju dionicu, no nije došao niti blizu prekida. Možda se razlog nalazi u tome što je nakon borbe bio uvjeren da je napravio dovoljno te da će odnijeti pobjedu po bodovnim karticama. Jedan sudac je čak razmišljao na taj način, no druga dvojica su presudila u korist Adesanye, što je zapravo dobra odluka ove borbe. Nije to bila predstava kakva se od njega očekivala, no njegov protivnik mu je zapravo olakšao posao dolaska do pobjede.

Glavni program odmah je otvoren fenomenalnom borbom, koja je već u startu ponudila intrigantno pitanje. Ono je bila na temu može li Michelle Waterson borbu protiv deset centimetara više Cortney Casey odvesti tamo gdje njoj odgovara te doći do pobjede. I za taj odgovor trebalo nam je punih 15 minuta izuzetno zanimljivog okršaja. Borba je otvorena tako da je Casey koristila svoju navedenu prednost, koja na kraju nije bila samo u visini, nego je bila naoko i podosta snažnija. Waterson se dobro kretala, no nije uspijevala previše toga pogoditi, sve dok nije došla do rušenja. Dolazi u gornju poziciju koju jako dobro kontrolira te uspijeva kvalitetno odgovoriti na pokušaje trokuta i poluge na ruku. U drugoj rundi Waterson uspijeva kontrolirati situaciju te do rušenja dolazi puno brže nego u prvoj rundi. Većinu vremena provodi u gornjoj poziciji, dok Casey ponovno radi na tome da dođe do prilike izvući neku polugu. Bila je nekoliko puta blizu, no Waterson radi sjajne tranzicije i izvlači se iz toga. Treća runda također kreće tako da je Waterson bolja i do otprilike posljednjih 90 sekundi borbe je kontrolirala situaciju. Onda Casey odjednom uspijeva doći do situacije gdje je obranila rušenje te je preuzela grappling kontrolu. Nanijela je podosta značajnih udaraca,. a na samom kraju borbe dolazi do poluge na ruci koja je izgledala jako čvrsto, ali Waterson je stisnula zube i izdržala do kraja. Krajnji rezultat bio je taj da su dva suca presudila u korist Waterson, dok je jedan smatrao kako je Casey napravila dovoljno za pobjedu u ovoj borbi. No, ovo je ipak zaslužena pobjeda za “Karate Hottie”, koja je uspjela savladati krupniju i snažniju borkinju, sve na račun tehnike i velikog srca. A takve pobjede uistinu puno vrijede.

Na uvodnom programu ovog smo puta vidjeli čak deset borbi podijeljenih u dva dijela. Onu posljednju prije glavnog programa obilježio je nastup Antonia Carlosa Juniora, koji je savladao Tima Boetscha prekidom u prvoj rundi. Za odličnog brazilskog grapplera to je peta pobjeda u nizu, od toga treća u nizu istom tehnikom, gušenjem s leđa (rear-naked choke). Svoju drugu UFC borbu imao je “Kralj kung fua”, Muslim Salikhov. Jedan od najboljih wushu sanda boraca u povijesti nije uspješno debitirao u promociji, no danas je bio njegov dan. Niti on nije ponudio atraktivnost uz kakvu je najavljen njegov dolazak u UFC, no pokazao je ubojitost. Njegova borba protiv Rickya Raineya nije ponudila puno akcije, ali impresivna je ubojitost ruskog borca, koji je sredinom druge runde vidio priliku te je eksplozivno povukao kroše koji njegovog protivnika šalje na pod, gdje je završiti borbu bila samo formalnost. John Moraga i Wilson Reis odradili su dinamičnu borbu uz puno preokreta, gdje je pobjedu na kraju odnio Moraga, odnosni suci su više cijenili štetu koju je on nanio, nego grappling i kontrolu Reisa. Ipak, realno je priznati da je ova borba uistinu mogla otići na obje strane. Brad Tavares došao je do svoje prve pobjede prekidom od 2011. godine te ukupno druge u UFC-u, ali i četvrte u nizu. On je u drugoj rundi nokautirao Krszysztofa Jotka, čime je Poljaku nanio treći uzastopni poraz.

“Fight Pass” uvodni program donio je šest uzbudljivih borbi. Gilbert Burns došao je do drugog “walk off” nokauta u nizu, što je impresivno za jednog borca koji je ne tako davno bio grappling specijalist, koji bi izbjegavao stand up borbu koliko god je to moguće. Ipak, otkad radi s Henryem Hooftom, ta mu se stavka uvelike popravila, što je danas osjetio Dan Moret. Odličnu borbu ženske muha kategorije odradile su Lauren Mueller i Shana Dobson, a jednoglasnom odlukom slavila je debitantica Mueller. Yushin Okami hrvačkom je dominacijom savladao Dhiega Limu, dok je Luke Sanders odlukom bio bolji od Patricka Williamsa. Drugu omoplatu u UFC povijesti izveo je poljski teškaš, Adam Wieczorek, a njegova je žrtva bio Arjan Bhullar, kojem je to prvi poraz u karijeri. Alejandro Perez nokautirao je Matthewa Lopeza u drugoj rundi, nakon što je prva u potpunosti pripala njegovom protivniku.

UFC on FOX 29 – Rezultati

Dustin Poirier def. Justin Gaethje – TKO (R4, 0:33)

Alex Oliveira def. Carlos Condit – SUB (R2 3:17)

Israel Adesanya def. Marvin Vettori – podijeljena sudačka odluka

Michelle Waterson def. Cortney Casey – podijeljena sudačka odluka

Antônio Carlos Júnior def. Tim Boetsch – SUB (R1 4:28)

Muslim Salikhov def. Ricky Rainey – KO (R2 4:12)

John Moraga def. Wilson Reis – jednoglasna sudačka odluka

Brad Tavares def. Krzysztof Jotko – TKO (R3 2:16)

Gilbert Burns def. Dan Moret – KO (R2 0:59)

Lauren Mueller def. Shana Dobson – jednoglasna sudačka odluka

Yushin Okami def. Dhiego Lima – jednoglasna sudačka odluka

Adam Wieczorek def. Arjan Bhullar – SUB (R2 1:59)

Alejandro Pérez def. Matthew Lopez – TKO (R2 3:42)

Luke Sanders def. Patrick Williams – jednoglasna sudačka odluka