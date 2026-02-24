Poznato koliko je Delija zaradio nakon poraza u svom trećem UFC meču, bio je jako razočaran

Nakon vrlo izjednačena teškaškog okršaja, 35-godišnji Ante Delija doživio je drugi poraz u svom trećem nastupu u UFC-ovu kavezu. Borba se dogodila u Toyota Centru u Houstonu a suci su prednost dali Moldavcu Sergeju Spivaku. Anti je ovo u karijeri bio 34. MMA nastup pri čemu je doživio sedmi poraz. No, onih 27 pobjeda sugerira da on ima itekako što za reći jer u ovoj borbi nije razočarao. Doduše, nije niti oduševio pa će morati čekati novu UFC priliku protiv nekoga od top teškaša.

Nakon što je završila treća runda, Ante i njegov stožer bili su uvjereni da će pobjeda pripasti njima no suci su odlučili drugačije. Dvojica su dala minimalnu prednost Moldavcu (29:28) a jedan je u sve tri runde vidio Spivaka kao boljeg (30:27). Delija je tako bio jako razočaran sudačkom odlukom, ali morao je prihvatit još jedan poraz.

Najpoznatija svjetska MMA organizacija objavila je kolike honorare je isplatila borcima kroz program kompenzacija za aktivnosti izvan ringa. Oni su dodatak na osnovni honorar propisan ugovorom. Delija je novi borac u UFC-u pa je njemu pripalo ukupno četiri tisuće dolara nagrade. Standardan je to honorar za borce koji su odradili do tri borbe u UFC karijeri, dok je primjerice Spivak za pobjedu zaradio 11 tisuća dolara.