OTKRIO FEDOR

Procurilo kada se Mirko Filipović senzacionalno vraća u ring: Borba bi trebala biti u Hrvatskoj!

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Matej Batinić- Andres Ramos
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.03.2026.
u 18:33

Na pitanje o novostima vezanim uz revanš protiv Cro Copa po boksačkim pravilima, Emelianenko je potvrdio da se nada kako će borba biti održana, a otkrio je i mogući termin

Legendarni ruski borac Fedor Emelianenko je u nedavnom intervjuu u Rusiji progovorio o dugo čekanom boksačkom meču protiv Mirka Filipovića Cro Copa. Legendarni Rus potvrdio je da su pripreme za okršaj u tijeku te otkrio da bi se borba mogla održati u lipnju, no naglasio je da se službena potvrda još čeka. Emelianenko je demantirao glasine o Mirkovom lošem zdravstvenom stanju.

Na pitanje o novostima vezanim uz revanš protiv Cro Copa po boksačkim pravilima, Emelianenko je potvrdio da se nada kako će borba biti održana, a otkrio je i mogući termin te dodao kako bi Hrvatska željela ugostiti meč tijekom jednog od svojih državnih praznika.

- Koliko znam, meč žele organizirati u lipnju. Postoji neki turnir na kojem bi naša borba trebala biti glavna. Ipak, to su zasad samo glasine, koliko ja shvaćam. Vjerujem da će službena objava doći izravno od organizatora - otkrio je Emelianenko te dodao da je potpuno fokusiran na treninge. 

- Čitao sam u jednom intervjuu o Mirku... To jednostavno nije istina. Nije doživio ništa slično. Prije svega, raspitali smo se o njegovu zdravlju. Sve je pozitivno. Sve je u najboljem redu. On trenira i sprema se za pobjedu u našem velikom meču - rekao je o navodnim glasinama o zdravstvenim problemima Cro Copa. 

