NEOBIČNO

Usik brani WBC naslov protiv borilačke legende pored piramida

FILE PHOTO: Oleksandr Usyk v Daniel Dubois - WBC, WBO, WBA & IBF World Heavyweight Titles
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.02.2026.
u 22:12

Usik je aktualni svjetski prvak po verzijama IBF, WBA i WBC nakon što je prepustio pojas po WBO, u karijeri je na omjeru pobjeda i poraza 24-0, ali nije boksao od srpnja prošle godine kada je na londonskom Wembleyu svladao Daniela Duboisa.

Ukrajinski boksač Oleksandar Usik (39) branit će svoj naslov profesionalnog prvaka po verziji WBC protiv nizozemskog kikboksača Rica Verhoevena, a borba će se održati 23. svibnja pored piramida u Gizi u Egiptu, objavio je specijalizirani boksački magazin Ring.

"Poštujem Verhoevenov put, on je stvarno 'kralj kikboksinga', ali ovo je boks. Radi se o drugačijoj igri sa svojim pravilima i svojim kraljevima. Stvarno se veselim ovom meču, bit će to jedinstveno iskustvo za obojicu, a znam kako su i navijači uzbuđeni", najavio je dvoboj Usik.

"Proveo sam 12 godina kao apsolutni prvak u teškoj kategoriji u kikboksingu i ostvario sam sve što sam mogao, ali toliki boravak na vrhu nije umanjio moju glad već ju je samo ojačao. Usik je neprikosnoven u boksu, a to je izazov koji me motivira. Apsolutni prvak protiv apsolutnog prvaka", kazao je 36-godišnji Verhoeven koji je bio sparing-partner bivšem boksačkom prvaku Tysonu Furyju, a koji je jedinu profesionalnu boksačku borbu imao još 2014. te je pobijedio nokautom.

Ključne riječi
Borilački sport Boks Oleksandar Usik

