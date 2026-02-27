Usik brani WBC naslov protiv borilačke legende pored piramida

Ukrajinski boksač Oleksandar Usik (39) branit će svoj naslov profesionalnog prvaka po verziji WBC protiv nizozemskog kikboksača Rica Verhoevena, a borba će se održati 23. svibnja pored piramida u Gizi u Egiptu, objavio je specijalizirani boksački magazin Ring.

Usik je aktualni svjetski prvak po verzijama IBF, WBA i WBC nakon što je prepustio pojas po WBO, u karijeri je na omjeru pobjeda i poraza 24-0, ali nije boksao od srpnja prošle godine kada je na londonskom Wembleyu svladao Daniela Duboisa.

"Poštujem Verhoevenov put, on je stvarno 'kralj kikboksinga', ali ovo je boks. Radi se o drugačijoj igri sa svojim pravilima i svojim kraljevima. Stvarno se veselim ovom meču, bit će to jedinstveno iskustvo za obojicu, a znam kako su i navijači uzbuđeni", najavio je dvoboj Usik.

"Proveo sam 12 godina kao apsolutni prvak u teškoj kategoriji u kikboksingu i ostvario sam sve što sam mogao, ali toliki boravak na vrhu nije umanjio moju glad već ju je samo ojačao. Usik je neprikosnoven u boksu, a to je izazov koji me motivira. Apsolutni prvak protiv apsolutnog prvaka", kazao je 36-godišnji Verhoeven koji je bio sparing-partner bivšem boksačkom prvaku Tysonu Furyju, a koji je jedinu profesionalnu boksačku borbu imao još 2014. te je pobijedio nokautom.