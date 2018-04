Hrvatski vitezovi tijesno izgubili od Talijana i upisali šesti poraz

U pulskom Domu sportova "Mate Parlov" u petak navečer održan je meč Svjetske boksačke serije (WBS) u kojem su Hrvatski vitezovi poraženi od talijanske momčadi "Italian Thunder" rezultatom 2:3, što je hrvatskoj momčadi bio šesti poraz u isto toliko nastupa.

Pobjede za hrvatske vitezove ostvarili su Ante Verunica koji je u superteškoj kategoriji (91+) na bodove svladao Guida Vianella, te Puljanin Marko Čalić koji je također na bodove bio bolji od Riccarda Valentina.

Poraze su upisali Bugarin Tinko Banabakov u bantam kategoriji (do 52 kg) u meču protiv Vincenza Picardija, drugi Bugarin Stefan Ivanov od Michaela Magnesija u lakoj kategoriji (do 60 kg) te Mate Rudan u velter kategoriji (do 69 kg) od Mirka Natalizija i to prekidom borbe u drugoj rundi.

- Bilo je teže od očekivanog, ali je pobjeda tim slađa. Hvala publici na velikoj podršci - istaknuo je Marko Čalić po završetku meča u kojem su odlučivali detalji.

Hrvatski vitezovi su tako sa šest poraza u isto toliko mečeva okončali svoj prvi nastup u Svjetskoj boksačkoj ligi. Talijani su ih nadjačali u Firenzi (3-2), Britanci u Gatesheadu (5-0) i u Zagrebu (4-1) te Francuzi u Parizu (5-0) i u Zadru (4-1).