U dvoboju osvajača medalja s najvećih natjecanja, Kodrić uvjerljiv protiv Šačića

Sjajno organizirano pojedinačno Prvenstvo Hrvatske u hrvanju grčko-rimskim stilom u Sesvetskom Kraljevcu ponudilo je i nekoliko zanimljivih finala. Od borbi za naslov prvaka najviše se iščekivala ona između Filipa Šačića i Karla Kodrića, dvojice posljednjih osvajača hrvatskih odličja na najvećim svjetskim natjecanjima. No, od velikog derbija puno nismo vidjeli jer je osvajač svjetske bronce Kodrić iskazao vidljivo bolju tjelesnu spremu od osvajača europske bronce Šačića pa je tako i završilo (6:0).

Brončani olimpijac Ivan Huklek osvojio je svoj tek četvrti naslov je ga niz godina, zbog ozljeda, na domaćem Prvenstvu nije bilo.

Najugodnije iznenađenje priredio je 19-godišnji Puljanin Jure Rajković koji je izbacao favoriziranog Petrinjca Puklavca. Zapravo, bila je to i najatraktivnija borba u kojoj je Puklavec jednom bacio za četiri boda ali je i dvaput bačen za toliku bodovnu zaradu. Publika u Sportskoj dvorani Iver priželjkivala je vidjeti na djelu i Marka Milanovića (130 kg), sina hrvatskog predsjednika, no on zbog nekih terapijskih procedura ipak nije nastupio.

Kuriozitet je bio da su u finalima nastupila dva brata Kamenjašević. Iskusniji Antonio osvojio je naslov do 77 kg a 17-godišnji Ilian bio je drugi u najlakšoj kategoriji (55 kg) pri čemu treba konstatirati da su u toj težinskoj skupini nastupila samo dva borca. Medalje su osvojila i braća Lukač, Antonio je bio drugi do 87 kg a Kristijan treći do 97 kg.

Medalje su osvojila i braća Bošnjak članovi Sesvetskog Kraljevca, i Robert (63 kg) i Kristijan (77 kg) osvojili su bronce.

Rezultati finala: 55 kg: Marčin (Lika) - I. Kamenjašević (Herkul) 8-0, 60 kg: Brala (Zagreb) - Žugec (Vindija) 6:2, 63 kg: Ljubić (Lika) - Blašković (H. Dragovoljac) 11-5, 67 kg: Etlinger (Lokomotiva) - Turković (Sesvete) 8-0, 72 kg: Rajković (Istarski borac) - Puklavec (Petrinja) 10-5, 77 kg: A. Kamenjašević (Herkul) - Ivančić (Sesvete) 9-0, 82 kg: Kodrić (Petrinja) - Šačić (S. Kraljevec) 6-0, 87 kg: Huklek (Sesvete) - A. Lukač (Zagreb) 7-0, 97 kg: Smetko (S. Kraljevec) - Ratković (Vindija) 5:1, 130 kg: F. Koščić (Sesvete) - Majcog (Vindija) 10:0.

U momčadskom poretku slavile su Sesvete, ispred Sesvetskog Kraljevca i Zagreba.