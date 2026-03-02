Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Iran zatvorio Hormuški tjesnac i zaprijetio brodovima koji pokušaju proći
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Nove satelitske snimke otkrile posljedice iranskih udara na Dubai i američku vojnu bazu
FOTO Donosimo kartu: Ovo je pregled svih napada
VIDEO Herzog: Ako padne iranski režim, Bliski istok može postati turistička meka
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Prvenstvo Hrvatske

U dvoboju osvajača medalja s najvećih natjecanja, Kodrić uvjerljiv protiv Šačića

Foto: Hrvatski hrvački savez
1/7
Autor
Dražen Brajdić
02.03.2026.
u 20:34

Kuriozitet je da su medalje osvojila tri para braće - Antonio i Ilian Kamenjašević iz Herkula, Kristijan i Antonio Lukač članovi Zagreba te Robert i Kristijan Bošnjak iz Sesvetskog Kraljevca

Sjajno organizirano pojedinačno Prvenstvo Hrvatske u hrvanju grčko-rimskim stilom u Sesvetskom Kraljevcu ponudilo je i nekoliko zanimljivih finala. Od borbi za naslov prvaka najviše se iščekivala ona između Filipa Šačića i Karla Kodrića, dvojice posljednjih osvajača hrvatskih odličja na najvećim svjetskim natjecanjima. No, od velikog derbija puno nismo vidjeli jer je osvajač svjetske bronce Kodrić iskazao vidljivo bolju tjelesnu spremu od osvajača europske bronce Šačića pa je tako i završilo (6:0).

Brončani olimpijac Ivan Huklek osvojio je svoj tek četvrti naslov je ga niz godina, zbog ozljeda, na domaćem Prvenstvu nije bilo.

Najugodnije iznenađenje priredio je 19-godišnji Puljanin Jure Rajković koji je izbacao favoriziranog Petrinjca Puklavca. Zapravo, bila je to i najatraktivnija borba u kojoj je Puklavec jednom bacio za četiri boda ali je i dvaput bačen za toliku bodovnu zaradu. Publika u Sportskoj dvorani Iver priželjkivala je vidjeti na djelu i Marka Milanovića (130 kg), sina hrvatskog predsjednika, no on zbog nekih terapijskih procedura ipak nije nastupio.

Kuriozitet je bio da su u finalima nastupila dva brata Kamenjašević. Iskusniji Antonio osvojio je naslov do 77 kg a 17-godišnji Ilian bio je drugi u najlakšoj kategoriji (55 kg) pri čemu treba konstatirati da su u toj težinskoj skupini nastupila samo dva borca. Medalje su osvojila i braća Lukač, Antonio je bio drugi do 87 kg a Kristijan treći do 97 kg. 

Medalje su osvojila i braća Bošnjak članovi Sesvetskog Kraljevca, i Robert (63 kg) i Kristijan (77 kg) osvojili su bronce.

Rezultati finala: 55 kg: Marčin (Lika) - I. Kamenjašević (Herkul) 8-0, 60 kg: Brala (Zagreb) - Žugec (Vindija) 6:2, 63 kg: Ljubić (Lika) - Blašković (H. Dragovoljac) 11-5, 67 kg: Etlinger (Lokomotiva) - Turković (Sesvete) 8-0, 72 kg: Rajković (Istarski borac) - Puklavec (Petrinja) 10-5, 77 kg: A. Kamenjašević (Herkul) - Ivančić (Sesvete) 9-0, 82 kg: Kodrić (Petrinja) - Šačić (S. Kraljevec) 6-0, 87 kg: Huklek (Sesvete) - A. Lukač (Zagreb) 7-0, 97 kg: Smetko (S. Kraljevec) - Ratković (Vindija) 5:1, 130 kg: F. Koščić (Sesvete) - Majcog (Vindija) 10:0.

U momčadskom poretku slavile su Sesvete, ispred Sesvetskog Kraljevca i Zagreba.
Ključne riječi
Ivan Huklek Prvenstvo Hrvatske hrvanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!