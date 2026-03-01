Četiri zlata i ukupno 11 odličja za Hrvatsku na Prvenstvu Balkana

Članovi seniorske hrvatske reprezentacije u karateu osvojili su 11 odličja, od toga četiri zlatna, na Prvenstvu Balkana koje je održano u Banjoj Luci, priopćili su u nedjelju iz Hrvatskog karate saveza.

Na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja, ostvarivši sve pobjede, završili su Anđelo Kvesić (+84 kg), Ema Sgardelli (-50 kg), Sadea Bećirović (-68 kg) i Nikolina Golomboš (+68 kg).

Srebrnu medalju je u momčadskoj konkurenciji osvojila reprezentacija u borbama, u čijem sastavu su bili Adrian Stančić, Matej Budiščak, Toma Mileta, Dominik Šonje, Ivan Pehar, Dino Šimunec i Ivan Terihaj, a balkanskim doprvacima su postali i Enes Garibović (+84 kg), Iskra Majsec (-50 kg), Patricija Prga (-55 kg) te Darija Šnajder (-61 kg) u pojedinačnoj konkurenciji.

Bronačna odličja su zaslužile Jelena Pehar (-55 kg) i Lucija Lesjak (+68 kg).

U konkurenciji veterana, hrvatski su predstavnici osvojili još pet medalja. Po kategorijama Željo Perković osvojio je

zlato i srebro, jos jedno srebro Mirko Banović, a odličje brončanog sjaja Igor Ljubanski i Ivan Ivandić,

Na natjecanju u Banjoj Luci sudjelovalo je 313 natjecatelja iz 11 zemalja.