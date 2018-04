Cormier otkrio zašto jedva čeka borbu protiv Miočića: Mogu ga pobijediti

Borba protiv Stipe Miočića realno bi mogla biti i najteža u karijeri Daniela Cormiera. No UFC-ov prvak poluteške kategorije u novom intervjuu za MMA Fighting podsjeća da čak niti najuspješniji teškaš svih vremena nije nedodirljiv, piše Fightsite.

Cormier će na UFC 226 priredbi napasti Miočićevu titulu i tako nakon Conora McGregora pokušati postati drugi borac koji istovremeno drži dva UFC naslova.

Iako je sitnije građe od Miočića, bivši olimpijski hrvač je i sam MMA karijeru započeo u teškoj kategoriji i to s velikim uspjehom. 40- godišnjak je kao teškaš osvojio Strikeforceov turnir te upisao trinaest pobjeda bez ijednog poraza. DC je stoga uvjeren da Miočić nije nesavladiva prepreka.

- Ne radim ja ovo bez razloga. Da ne mislim da mogu pobijediti Stipu Miočića, ne bih se ni borio s njim. I stvarno mi se sviđa ova borba. Znam da ljudi možda misle da sam lud jer ‘on je najbolji teškaš svih vremena.’ Da, ali on nije neki ogroman tip. Brz je za tešku kategoriju, ali to ne znači da će meni biti brz. Razlog zašto sam ja bio toliko uspješan u teškoj je taj što sam i ja brz. Stoga, sada će se boriti protiv tipa koji je jednako brz kao i on.

Miočić je u siječnju pobjedom nad Francisom Nganouom oborio rekord te je s tri obrane naslova postao najdominantniji teškaš u povijesti promocije. No, unatoč impresivnoj formi posljednjih godina, Cormier podsjeća da je čak i Miočića moguće pobijediti, kao što je to 2012. napravio Nizozemac Stefan Struve kada je tehničkim nokautom Stipi priuštio prvi poraz u karijeri.

- Ja volim Stipu Miočića. On je fantastičan borac. Sjajan prvak. Sjajan čovjek. Ali, on jest izgubio od Stefana Struvea. I ako ga je Stefan Struve uspio pobijediti, zašto ga ne bih i ja?

Borba Miočića i Cormiera predvodi UFC 226 koji će se održati 7. srpnja u Paradiseu, u Nevadi.