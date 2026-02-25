'Nisam papak koji se boji boraca od 120 kg, mogu se boriti i za naslov u teškoj kategoriji'

Nakon sedme uzastopne pobjede u boksu bez rukavica, prvak organizacije BKB Marko Martinjak vratio se u Zagreb s podosta novih planova. Računajući nastupe i u drugim organizacijama i mečeve s rukavicama, "Emperoru" je to bila 12. uzastopna pobjeda a 11 pobjeda prekidom.

A u to pobjedničko stanje 35-godišnjeg Zagrepčanina doveli su njegovi treneri - Jasmin Beriša, Igor Divjanović i Vedran Pereković - ali i fizioterapeut Zlatko Kercel.

- Marko ima kvalitetnu muskulaturu, urođeno je eksplozivan a najjača strana mu je glava. Naime on se još do pola sata prije borbe zezao, kao da smo na kavi. No, kada ulazi u ring onda "prevrne oči" i djeluje poput Terminatora. A u ringu mora biti takav jer u boksu bez rukavica ponekad je dovoljno da i jedan udarac sjedne - kazao je Igor Divjanović na kojeg se nadovezao Markov fizioterapeut Zlatko Kercel:

- Zbog operirane šake, Marko je kod nas bio na terapijama i po dva-tri sata dnevno. Znamo da se on brzo oporavlja no svejedno smo morali paziti kada mu smijemo dodati neko opterećenje. Stalno sam mu gledao šake, hoće li nešto buknuti tako mu i nakon borbe nisam prvo čestitao nego sam mu pogledao šaku.

Pobijedivši Amerikanca Ikea Villanuevu, Martinjak je obranio naslov BKB-ova prvaka u bridger kategoriji (do 102 kg).

- Da bih se borio u cruiser kategoriji morao bih skidati 11 i pol kilograma a onda bih izgledao kao suncobran. No, stavi li netko drvo s novcima i to ću napraviti baš kao što se mogu boriti i u najtežoj kategoriji. Nisam papak koji će se prepasti boraca od 120 kilograma i mogu se boriti i protiv prvaka Gustava Trujilla. Prvo bih branio svoj pojas u bridger kategoriji pa bih onda išao na njega, ako mi se to ponudi.

U međuvremenu bi Marko htio ostati aktivan.

- Sljedeću borbu bih trebao imati 18. travnja u Zaboku, na priredbi koju organizira Petar Colnar a protivnik bi mi trebao biti Mathias Martić, prvak Austrije, ali po pravilima ekstremnog boksa što znači s malim rukavicama. Po ugovoru s BKB-om ja se ne smijem boriti nigdje izvan te organizacije bez rukavica ali s rukavicama mogu. Dakle, mogu se boriti i pod kapom hrvatske MMA promocije FNC ako mi nešto ponude.

S obzirom na buran prijašnji život koji ga je smjestio na neko vrijeme i iza rešetaka, ovaj borac želio bi biti uzor mlađim borcima.

- Ako nekoga moja priča potakne da bude bolji čovjek, da promijeni svoje loše navike, onda ću ja biti zadovoljan.

S obzirom na to da na "bare knuckle" sceni postoji još jedna jaka svjetska organizacija (BKFC), zamolili smo Marka da malo pojasni odnos snaga.

- Pojas kojeg sam ja osvojio potiče iz 19. stoljeća, točnije iz 1881. godine a nosio ga je i tadašnji boksački svjetski prvak John L. Sullivan. U međuvremenu je on postao pojas od BKB organizacije. Trenutačno stanje u svijetu boksa golim šakama je takvo da BKB ima jače borce a BKFC ima jači marketing jer joj je suvlasnik čuveni MMA borac Conor McGregor. A boks golim šakama isfurala je i IBA, bivša svjetska organizacija amaterskog boksa.