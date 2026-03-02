Naši Portali
ZA RUSKE MEDIJE

Fedor prozvao Mirka Filipovića, tvrdi da laže o moždanom udaru: 'Nije doživio ništa slično'

Zagreb: Svečano obilježavanje 35. godišnjice osnutka ATJ Lučko
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.03.2026.
u 20:15

Podsjetimo, Filipović je šokirao hrvatsku javnost 2019. godine, kada se pojavio u Dnevniku Nove TV i otkrio kako je imao moždani udar

Fedor Emilianenko u nedavnom razgovoru za ruske medije osvrnuo se na zabrinutost dijela navijača zbog ranijih zdravstvenih problema Mirka Filipovića i moždanog udara koji je pretrpio. Rekao je da su pripreme za potencijalni meč u tijeku te naveo kako bi se borba mogla održati u lipnju i to u Hrvatskoj. Također, odbacio je informacije o navodnom lošem Mirkovu zdravstvenom stanju.

- Čitao sam u jednom intervjuu o Mirku... To jednostavno nije istina. Nije doživio ništa slično - izjavio je.

- Prije svega, raspitali smo se o njegovu zdravlju. Sve je pozitivno. Sve je u najboljem redu. On trenira i sprema se za pobjedu u našem velikom meču.

Podsjetimo, Filipović je šokirao hrvatsku javnost 2019. godine, kada se pojavio u Dnevniku Nove TV i otkrio kako je imao moždani udar.

- Imao sam moždani udar, krvarenje u mozak. Ja sam danas izašao iz bolnice i zato sam htio doći ovdje da ljudi vide da sam ja zdrav, imao sam nevjerojatnu sreću u nesreći, taj izljev je mogao otići i lijevo i desno. Imao sam disekciju vene, pukla je od mehaničkog podražaja. To nema veze s borbama, jednostavno vrat je bio preopterećen. Ja se sad moram boriti za život - ispričao je prije par godina Cro Cop.

Ključne riječi
Boks MMA Fedor Emelianenko Mirko Filipović

