TONI FRUK

Ozlijedio se najbolji igrač HNL-a: Evo kada bi se vatreni trebao vratiti na teren

Rijeka i Gorica sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Nel Pavletic/PIXSELL
Karlo Koret
13.01.2026.
u 16:30

Nije poznato koliko će Fruk izbivati s treninga, no ova ozljeda ne bi ga trebala zaustaviti od povratka na teren u nastavku sezone

Najbolji igrač HNL-a  i hrvatski reprezentativac, Toni Fruk, ozlijedio se na pripremama Rijeke objavio je hrvatski prvak.

- Toni Fruk, ofenzivac Rijeke i najbolji igrač HNL-a u 2025. godini, na treningu u ponedjeljak slomio je prst na lijevoj ruci, zbog čega je trenutačno izvan trenažnog procesa. Toniju želimo uspješan oporavak i što brži povratak u momčad - stoji u klupskoj objavi.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija

Nije poznato koliko će Fruk izbivati s treninga, no ova ozljeda ne bi ga trebala zaustaviti od povratka na teren u nastavku sezone. Rijeka prvu proljetnu utakmicu igra u utorak 20. siječnja kada će nastaviti prvenstvenu utakmicu s Istrom 1961 koja je prekinuta zbog guste magle. 'Desetka' Rijeke trebala bi konkurirati za tu utakmicu, ali gotovo sigurno neće nastupiti u pripremnoj utakmici protiv slovenskog Kopra koja se igra u srijedu 14. siječnja.

Posljednjih nekoliko dana puno se piše i o mogućem odlasku hrvatskog reprezentativca. Navodno je vrlo zainteresiran jedan klub iz MLS-a te se pretpostavljalo da će Fruk preseliti preko bare, no sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar tvrdi kako se to ipak ne bi trebalo dogoditi. Do transfera bi ipak uskoro moglo doći jer Fruk ugovor s Rijekom ima još samo godinu i pol dana, a cijena bi mu puno pala u slučaju da na ljeto uđe u posljednju godinu ugovora. Po Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura.
Toni Fruk

