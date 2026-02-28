Trener Hajduka dao neobičnu izjavu i začudio sve u studiju, ovakvog ga još nismo vidjeli

Nogometaši Hajduka propustili su veliku priliku za hvatanje priključka s vodećim Dinamom, odigravši samo 1:1 na teškom gostovanju u Varaždinu. Iako su Splićani poveli pogotkom Ante Rebića u 23. minuti nakon sjajne asistencije Marka Livaje, domaćini su se vratili spektakularnim golom Iurija Tavaresa u 40. minuti. Bijeli nisu uspjeli iskoristiti ni činjenicu da je Varaždin posljednjih deset minuta igrao s igračem manje, čime je razočaranje u splitskim redovima bilo još veće. Novi kiks dodatno je zakomplicirao borbu za naslov prvaka.

Nakon utakmice, kao što je to uobičajeno, oba trenera dala su izjave za MAXSport, no istup Hajdukovog stratega Gonzala Garcije bio je sve samo ne uobičajen. Dok je njegov kolega na klupi Varaždina, Nikola Šafarić, pružio standardnu analizu, Urugvajac je bio iznimno sažet, a na njegovom se licu jasno mogla iščitati potpuna potištenost. Njegova kratka, gotovo zagonetna reakcija iznenadila je voditelje i analitičare u studiju, koji su očekivali dublji osvrt na utakmicu u kojoj je njegova momčad ponovno prosula važne bodove.

"Nismo uspjeli pobijediti, idemo dalje. Mislim da smo odigrali sjajnu utakmicu, ali pokazalo se da nama nije lako pobjeđivati ni u ovakvim utakmicama", započeo je vidno utučeni Garcia u svojoj izjavi za MAXSport nakon utakmice. Svoju frustraciju zaokružio je rečenicom koja je ostala visjeti u zraku: "Ovdje je uvijek teško igrati... Ne znam koliko dugo je Hajduk bez pobjede u Varaždinu, ali ako danas nismo pobijedili...". Kasnije je dodao kako momčadi nedostaje "apetita" i gladi za golovima, istaknuvši da veliki klub ne smije gubiti bodove na takav način, pogotovo kada je bolji suparnik.

Potpunu suprotnost Garcijinom razočaranju pokazao je trener domaćih Nikola Šafarić, koji je imao razloga za zadovoljstvo. Njegova je momčad hrabrom igrom uspjela zaustaviti favoriziranog gosta i osvojiti vrijedan bod. "Moramo biti zadovoljni, pogotovo nakon što smo vrlo lako izgubili od Rijeke i Dinama. Njihov nas je pogodak potaknuo da krenemo igrati", izjavio je Šafarić, dodavši kako ga Hajduk nije ničime iznenadio.

Ipak, dio razloga za Garcijinu kratku izjavu možda leži i u njegovom zdravstvenom stanju. Urugvajski trener je još u najavi utakmice spomenuo kako se ne osjeća najbolje te da se bori s kašljem i povišenom temperaturom. Upravo su ti lakši zdravstveni problemi možda bili okidač za manjak riječi nakon iscrpljujuće utakmice i još jednog neuspjeha koji stavlja dodatan pritisak na njega i momčad.