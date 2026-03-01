Može li Iran dobiti prvog 'neočekivanog' vođu? Ovo su scenariji

U jeku velike eskalacije na Bliskom istoku, Iran se suočava s jednom od najosjetljivijih političkih faza od Islamske revolucije 1979. godine. Nakon navodnog ubojstva vrhovnog vođe ajatolaha Ali Khameneija (86) u zajedničkim američko-izraelskim napadima, pred teheransim političkim vrhom otvara se ključno pitanje: tko će naslijediti vrh piramide vlasti u Islamskoj Republici?

Kako piše CNN, riječ je o procesu koji je dosad proveden samo jednom, nakon smrti ajatolaha Ruhollaha Homeinija 1989. godine, kada je za novog vrhovnog vođu izabran Ali Hamnei. Sada se ista procedura mora ponoviti, ali u znatno nestabilnijim okolnostima. U skladu s iranskim ustavom, novog vrhovnog vođu bira Vijeće stručnjaka (Assembly of Experts), tijelo sastavljeno od 88 viših klerika koje se bira na izborima. Kandidat mora biti muškarac, visoki klerik, politički kompetentan, moralnog autoriteta i odan Islamskoj Republici.

Očekuje se da će se članovi Vijeća uskoro sastati kako bi raspravljali o mogućim kandidatima. Međutim, dodatnu neizvjesnost unosi činjenica da je američki predsjednik Donald Trump najavio nastavak vojne kampanje, što potencijalno otežava i samo održavanje takvog sastanka.

Kako navodi CNN, nekoliko imena istaknulo se među mogućim kandidatima.

Mojtaba Hamnei

Mojtaba Khamenei ima 56 godina i drugi je sin dugogodišnjeg vrhovnog vođe Ali Khamenei. Smatra se da iza kulisa ima značajan utjecaj te da održava snažne veze s Revolucionarnom gardom (IRGC) i paravojnom formacijom Basij.

Ipak, prijenos vlasti s oca na sina u šiitskoj klerikalnoj tradiciji nije dobro prihvaćen, osobito u državi koja je nastala svrgavanjem monarhije. Dodatni problem je to što Mojtaba nema visoki klerikalni rang niti službenu funkciju u državnom aparatu, a Sjedinjene Države su ga sankcionirale 2019. godine.

Alireza Arafi

Alireza Arafi (67) je manje poznato, ali institucionalno snažno ime. Trenutno je zamjenik predsjednika Vijeća stručnjaka te je bio član utjecajnog Vijeća čuvara (Guardian Council), tijela koje nadzire izbore i zakonodavstvo. Prema analitičaru Alexu Vatanki iz Middle East Institutea, Hamneijeva odluka da Arafija postavlja na osjetljive pozicije pokazivala je veliko povjerenje u njegove birokratske sposobnosti. Ipak, ne smatra se političkim teškašem niti ima snažne veze sa sigurnosnim aparatom. Poznat je po tehnološkoj osviještenosti, govori arapski i engleski jezik te je autor brojnih publikacija.

Mohammad Mehdi Mirbagheri

Mohammad Mehdi Mirbagheri, u ranim šezdesetima, predstavlja tvrdu konzervativnu struju unutar iranskog klera. Član je Vijeća stručnjaka i snažno je protuzapadno orijentiran. Prema navodima aktivističkog portala IranWire, smatra da je sukob između vjernika i „nevjernika” neizbježan. Trenutno vodi Akademiju islamskih znanosti u svetom gradu Qomu.

Hassan Khomeini

Hassan Khomeini, unuk osnivača Islamske Republike Ruhollah Khomeini, ima snažnu simboličku i revolucionarnu legitimnost. U ranim je pedesetima i obnaša dužnost čuvara Homeinijeva mauzoleja. Smatra se umjerenijim od mnogih kolega te nema značajan utjecaj u sigurnosnim strukturama. Godine 2016. nije mu dopušteno kandidirati se za Vijeće stručnjaka, što pokazuje ograničenu podršku tvrdolinijaškog establišmenta.

Hashem Hosseini Bushehri

Hashem Hosseini Bushehri, u kasnim šezdesetima, također je visoki klerik i prvi zamjenik predsjednika Vijeća stručnjaka. Smatra se osobom bliskom Hamneiju, ali s relativno niskim javnim profilom. Nije poznato da ima čvrste veze s Revolucionarnom gardom, što bi moglo igrati važnu ulogu u procesu izbora.

Iran se sada nalazi pred testom institucionalne stabilnosti. Vladajući krugovi žele brzo imenovati nasljednika kako bi pokazali kontinuitet vlasti i spriječili unutarnje potrese. No, pitanje sigurnosti, međunarodni pritisci i duboke frakcijske podjele unutar režima mogli bi proces učiniti znatno složenijim nego 1989. godine. Kako ističe CNN, izbor novog vrhovnog vođe neće biti samo unutarnje iransko pitanje, već odluka koja će imati duboke posljedice za cijelu regiju i odnose sa Zapadom.