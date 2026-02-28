UŽIVO Hajduku ipak ne igra važan igrač, Livaja i Rebić na terenu od prve minute

Nema Krovinovića i Šege u sastavu Hajduka od prve minute. Obojica će krenuti s klupe za pričuve. Krovinovića muči ozljeda aduktora pa ga trener Garcia nije htio umarati, a Splićane čekaju dvoboji s Rijekom i Dinamom...
VARAŽDIN: Zelenika - Posinković, Mladenovski, Lesjak, Boršić - Duvnjak - Canjuga, Latković, Mamić, Tavares - Mamut
HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raci, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja
Evo kako trenutno stoje stvari na ljestvici HNL-a
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 24. kola HNL-a u kojem se sastaju Varaždin i Hajduk. Uvijek to budu zanimljivi okršaji, utakmice koje jamče uzbuđenje, ne dvojimo da će tako biti i večeras. Čekamo sastave....
Kovačević otkrio stanje u svlačionici Dinama. Zbog jednog detalja na Maksimiru moraju paziti
Teške su i psihološka i fizička priprema za utakmicu, posebno nakon produžetaka u Genku gdje smo bili blizu velikog povratka i prolaska dalje, pa kad ispadnete nije lako - rekao je trener Dinama na press-konferenciji
Rijeka objavila dobre vijesti, evo što je s trenerom Sanchezom koji je završio u bolnici
– Informacije su dobre, kako smo i rekli izlazi iz bolnice. Konstantno smo u kontaktu, bit ćemo i jutro uoči utakmice, rekao je pomćni trener Ramiro Munoz.
Modrić: Nikad neću zaboraviti što su mi rekli u Hajduku, ostao sam u šoku. Odmah sam nazvao oca
"Otac je bio veliki navijač Hajduka. Kao i mama i svi ostali u mojoj obitelji. Hajduk nam je oduvijek bio pojam. Razmišljao je tata, kao i svaki roditelj u Dalmaciji čije dijete trenira nogomet, o tome da mu sin postane igrač Hajduka."
Ministar Bačić: Spremni smo prepustiti Splitu 72 tisuće četvornih metara za Hajdukov kamp
"Vlada potom donosi uredbu o urbanističkom projektu na temelju novog Zakona o prostornom uređenju koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine", kazao je Bačić
Slaven Belupo pobijedio Istru 1961 i preuzeo treće mjesto HNL-a
Dvoboj u Koprivnici, koji je pobjedniku nudio skok na treće mjesto ljestvice, protekao je u obostrano vrlo slaboj igri, poglavito u prvih sat vremena
Hajduk čekaju tri vrlo teške utakmica, a Garcia zbog gluposti ne može računati na važnog igrača: 'S**nja se događaju'
Varaždin je sjajno organiziran. Miran i staložen klub koji uvijek ima bazu. Jako je teško igrati protiv njih jer ti stoje blizu, agresivni su i prate te. U drugoj utakmici s njima ove godine zaslužili smo puno više
Nevolje u raju: Rijeka već počinje tražiti novog trenera?
Susret s Lokomotivom u nedjelju (15 sati) odradit će Munoz, a sve nakon toga ostaje u sferi neizvjesnosti. Koja pod hitno mora biti razriješena
Hrvatska pretekla Izrael! Sada se nalazi među 20 najboljih liga u Europi
Ako Rijeka u idućem kolu Konferencijske lige, to jest u osmini finala, uspije ugrabiti samo jedan remi, po osvojenim bodovima za koeficijent Hrvatska će doći do svoje najuspješnije europske sezone u povijesti
Novi trener Osijeka najavio debitantsku utakmicu, a jedno odbija reći: 'Uglavnom smo se bavili psihologijom'
Ako svaki pojedinac da 10 posto više od sebe, to je još jedan igrač na terenu. Neću reći da su ostali dužni, ali imaju jako puno prostora
Rijeka je ovo napravila prvi put u 80 godina: 'Povijesna večer za klub, za Hrvatsku, za sve!'
Čak 46 godina je prošlo otkako je Rijeka posljednji put europsko proljeće igrala doma, još tamo od 5. ožujka 1980. godine i dvoboja protiv Juventusa u Kupu pobjednika kupova, a ove sezone je kvarnerski klub otišao korak dalje i ispisao povijest.