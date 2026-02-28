Naši Portali
UŽIVO
Autor
Patrik Mršnik
VARAŽDIN - HAJDUK

UŽIVO Hajduku ipak ne igra važan igrač, Livaja i Rebić na terenu od prve minute

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Zvonimir Barisin/PIXSELL
28.02.2026. u 16:20
Utakmicu 24. kola HNL-a između Varaždina i Hajduka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
VARAŽDIN
-
HAJDUK
HNL - 24. kolo, 17.45, Gradski stadion, Varaždin

Nema Krovinovića i Šege u sastavu Hajduka od prve minute. Obojica će krenuti s klupe za pričuve. Krovinovića muči ozljeda aduktora pa ga trener Garcia nije htio umarati, a Splićane čekaju dvoboji s Rijekom i Dinamom...

SASTAVI

VARAŽDIN: Zelenika - Posinković, Mladenovski, Lesjak, Boršić - Duvnjak - Canjuga, Latković, Mamić, Tavares - Mamut

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raci, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

LJESTVICA

Evo kako trenutno stoje stvari na ljestvici HNL-a
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 24. kola HNL-a u kojem se sastaju Varaždin i Hajduk. Uvijek to budu zanimljivi okršaji, utakmice koje jamče uzbuđenje, ne dvojimo da će tako biti i večeras. Čekamo sastave....

